Ville hæve 300.000 kroner: Så ringede banken til politiet

Bankkunder oplever at bankerne bruger meget tid på at undersøge mulig hvidvask. Men Danny synes det har taget overhånd

- Hej.

- Det drejer sig om, at jeg har vundet 300.000 på spil (bet365), og at de har udbetalt pengene til min bankkonto i Vestjysk Bank.

- Jeg har herefter anmodet min bank (Vestjysk Bank) om at hæve pengene kontant.

Kan intet foretage mig

Sådan indleder Danny D en mail til nationen! om den i hans øjne helt urimelige måde hans bank behandler ham på. For banken vil - som du kan læse nedenfor – ikke udbetale pengene, og forrige tirsdag fjernede de dem endda fra hans konto.

Dannys mail – som nationen! har sendt til Vestjysk Bank og bedt dem kommentere samt svare på, hvor ofte det sker, at de på den måde hæver/tilbageholder kundernes penge – og hvor ofte de melder dem til politiet.

Og politiet ringede og siger jeg er sigtet for hvidvask

Deres svar kan du læse nedenfor – Dannys brev fortsætter nemlig således:

- De ville ikke give mig pengene, men lukkede min konto i nu 11 dage, hvor jeg intet har kunne foretage mig.

- Jeg har endda sendt dokumentation for gevinsten.

- Der er i mine øjne ingen begrundelse for at man ikke ønsker at udbetale beløbet på de 300.000 andet end at ’det er for højt.

Pengene forsvandt - 'created by banken'

- Og i dag ringede politiet til mig og oplyste at jeg er sigtet for hvidvask. Samtidig kan jeg se på den sidste overførsel på min konto – den er på 300.000 kr. ’created by banken’.

- Det er beslaglæggelsen af mine penge i dag d. 15/09/2020, skriver Danny og Vestjysk Bank svarer at de ikke vil svare:

- Af principielle årsager udtaler vi os ikke om enkeltsager, hvilket ligeledes er gældende for bankens interne procedurer, skriver bankens direktionssekretær, men hvad tænker du?