Ville også gerne have løbet Royal Run: For dyrt når man er på SU

Vi er ret aktive med sport til daglig og synes, det er et godt initiativ med sådan en folkefest. Men det er så en folkefest for de velhavende, lyder det fra to læsere, der er på SU.

- En kammerat og jeg ville løbe med i det gode initiativ vores konge har taget - Royal run (folkets løb .

- Indtil det gik op for os at det koster 300 kr. at deltage i folkets løb.

Så meget kostede det at løbe Priser Aalborg, Aarhus, København/Frederiksberg og Færøerne: 16.-31. januar 2019 - Early Bird-rabat: One mile = 90 kroner

5 km = 140 kroner (Kun i Aalborg og Aarhus!)

10 km = 240 kroner 1. februar - 19. maj 2019: One mile = 110 kroner

5 km = 180 kroner (Kun i Aalborg og Aarhus!)

10 km = 290 kroner 20. maj - 9. juni 2019: One mile = 130 kroner

5 km = 220 kroner (Kun i Aalborg og Aarhus!)

10 km = 340 kroner OBS! Alle distancer udsolgt på alle løbssteder! Prisen dækker: Prisen dækker: Startnummer med chip til tidtagning

En vand og en forfriskning i mål. På 10 km er der også væskedepot på ruten.

Medalje

Royal Run t-shirt (Vær opmærksom på, at nogle størrelser kan blive udsolgt. Ligeledes opfordrer vi til, at man henter sin t-shirt og startnummer så tidligt som muligt, når stederne åbner i dagene op til Royal Run. Det er nemlig først til mølle, så vi kan ikke garantere, at man får den ønskede størrelse, hvis man venter for længe. Og bemærk, at der kun er t-shirts til dem, der har købt startnummer. Der er altså ikke t-shirts til små børn i klapvogn/barnevogn, hvis de ikke er tilmeldt, og der er heller ikke t-shirts til medhjælpere uden startnummer.)

Gratis fotos af dig fra løbet (gælder kun Aarhus, Aalborg, København/Frederiksberg og Færøerne). Bemærk, at der er et administrationsgebyr på 15 kr. Kilde: Royalrun.dk Vis mere Luk

Vi er studerende

Sådan indleder en læser, der kalder sig 'Guldminen' et debatinlæg om prisen på at løbe en tur. Guldminen synes nemlig Danmarks kommende konge har taget et rigtig godt initiativ for hele familien Danmark, men når en familie samlet skal hoste op med 1500-2000 kr for at deltage (gebyr, transport osv) synes Guldminen, at ideen falmer en del.



Hans brev - som du gerne må dele til andre løbere, der synes at 300 kr er dyrt for en løbetur - fortsætter derfor således:

- Både min kammerat og jeg er studerende, og det siger vist alt om vores økonomi.

- Vi er faktisk ret aktive med sport osv. til daglig og synes egentlig, det er et godt initiativ med sådan en folkefest, men det er så en folkefest for de velhavende.

En hyggefest for velhavere

- Vi er helt med på, at man ikke kan afholde arrangementer billigt i det her land, men så skulle kronprinsen bare have markedsført projektet på, at det var en hygge fest for ham og de andre velhavere.

- Og ja, vi kunne nok godt have fundet pengene, skriver Guldminen, der - pga af prisen - synes at projektet, der hedder 'Folkets løb' op hjemmesiden, er en stor gang hykleri.