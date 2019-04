Ville overraske kæresten med dyre sko: De er fake, skat

Jeff betalte mere end 1000 kr for et par sko på nettet - men da han bad kæresten pakke dem op, blev han skuffet. Nu er han i tvivl om, hvad han skal gøre.

- Hej

- Jeg bestilte disse sko til kæresten i håb om, at hun blev glad.

- Men efter nærmere studering, kan hun se at de er fake...

- Pinligt for mig, når det ikke var planen.

- Og ikke det man forventer, når man køber sko til 1.045 kr.

Sådan indleder Jeff et brev til nationen! om den påskegave til kæresten, han havde så høje forventninger til. Jeff synes nemlig hans oplevelse fortjener noget opmærksomhed, især fordi hans kæreste faktisk ikke blev overrasket.

Har returret

nationen! har i flere omgange forsøgt at få Zalandos pressekontor til at kommentere sagen OG give Jeff et godt råd. De er dog ikke vendt retur, men hvad synes du Jeff - hvis brev fortsætter således - skal gøre:

- Min kæreste siger til mig, at det er helt normalt (at man får kopivarer red).

- Hun har været ude for det fem gange nu, når hun selv køber hos Zalando.

- Der er fuld returret, håber i kan hjælpe, skriver Jeff og sender sine bedste hilsner.

Hvad skal Jeff gøre? Og har du også været ude for, at du købte en vare på nettet - og så fik noget, du mener er fake/kopi?