Ville smide pølsevogn væk

- Spar jeres vilde idéer og penge og nyd en hotdog.

- Der er i forvejen ikke for mange af de gode gamle pølsevogne.

Skulle give plads til ny klimapark

Sådan skriver Kim N. i en kommentar på TVSyds Facebook-profil om den bypark med klimatiltag politikerne i Haderslev vil indrette i bymidten - og den pølsevogn, der stod i vejen og derfor havde fået opsagt lejemålet med besked på at være væk ved udgangen af 2022.

I forslaget til lokalplanen er der ikke indsat et byggefelt til en pølsevogn i den vestlige ende af klimaparken, hvor der i dag ligger en pølsevogn. 27 høringssvar har handlet om at bevare en pølsevogn i klimaparkens vestlige ende, skriver kommunen - og sådan blev det. Foto: haderslev.dk

Tak til kunderne for opbakningen

For nu har kommunen lyttet til pølsespisernes protester, og fundet ud af byparken godt kan rumme en pølsevogn:

- Det er bare fantastisk, den store opbakning der har været fra mine kunder.

- Jeg kan takke dem for, at jeg får lov at fortsætte med at sælge pølser fra min vogn og på samme plads i byen, siger pølsemand Carsten til TVSyd. Og Kim er langtfra den eneste, der glæder sig:

- Hvor er det godt. Hvorfor fjerne et klenodie?

Kommer helt fra Esbjerg - god pøls' vogn

- Godt den får lov og bestå, skriver Hanne B. i en anden kommentar og Lilly C - der slet ikke bor i Haderslev - glæder sig sikkert også:

- Det er en god pøls' vogn. Har været der mange gange, kommer oppe fra Esbjerg, skriver Lilly på Grethes Pølsevogns egen Facebook, men hvad synes du?