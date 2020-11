Ville stjæle fartkamera: Så fik betjent travlt

To unge mænd er nu sigtet for hærværk på politiets udstyr, efter at de blev taget på fersk gerning i færd med at bortføre et fartkamera

- De ville måske starte for sig selv.

- Der er jo en gode penge at tjene i den business.

Sådan skriver Jens S. i den p.t. mest populære kommentar (46 likes), der er skrevet på sn.dk, om to unge mænd, der en sen aften i september tænkte, at de skulle have et fartkamera med hjem.

Betjent hørte lyde

For kameraets ledninger sad fast i politibilen, der holdt et stykke væk - og betjenten skyndte sig ud og fik råbt tyvene an, da han hørte lyde:

Teste deres egen tophastighed

Og i de i alt 16 kommentarer, der er skrevet om episoden på sn.dk, er der endnu et bud på, hvad de unge skulle bruge kameraet til:

- De ville vel have det ud på striben. så de kunne se, hvor hurtigt de kørte under deres væddeløbskørsel, skriver Johnny H., mens de fleste glæder sig over, at politiet nu har fundet frem til de unge personer og sigtet dem for hærværk:

Håber de får en stor bøde

- Sgu da totalt tomhjernede individer.

- Godt at politiet var hurtigere end de fjolser.

- Håber de får en god stor bøde, skriver Nick L. Martin D. har dog sympati for kameratyvene:

- Ærgerligt de ikke fik det med, skriver Martin, men hvad tænker du?