Ville tale med elever: Niqab-kvinde afvist på jysk skole

De insisterede på at tale med eleverne uden at ville fjerne maskeringen. Det endte med, at kvinderne gik uden at møde eleverne, siger skolelederen, men hvad siger du?

- Helt i orden.

- Der er ingen grund til at lære de unge, det er ok at bryde loven.

Ikke hver dag en skolemand får ros

Sådan skriver Mike A i en af de 280 kommentarer, der er skrevet på jydskevestkysten.dks Facebook-profil om, at skoleleder på Grønvangskolen i Vejen, Claus Holm, i går måtte bede en niqab-klædt kvinde forlade skolen, da hun ikke ville afmontere sit hovedklæde.

Og Mike er ikke den eneste, der synes at skolelederen handlede korrekt:

Fik klamt blik: Niqab-kvinde stukket i bus til Jylland

- Det er bare ok, det er ikke hver dag en skolemand får ros....

- Skolerne skal sørge for at ungdommen får lært noget og intet andet....

Skolen kan ikke medvirke til lovbrud

- De (de hætteklædte ) som ikke vil os noget godt - deres verden og færden starter i et fly på vej langt langt væk, skriver Leif S således i sin kommentar, og Ronny F kan koge sin holdning til skolelederens afvisning ned til tre ord:

- Han skulle forfremmes.

Den niqab-klædte kvinde var sammen med en tørklædeklædt kvinde på skolen, fordi en forælder havde foreslået at eleverne mødte nogle muslimske kvinder, og de insisterede ifølge skolelederen på at tale med eleverne uden at ville fjerne maskeringen:

Hun afviste at fjerne tildækningen

- Vi vil meget gerne i dialog med det omgivende samfund, men skolen kan ikke medvirke til en overtrædelse af landets love.

- Det var den besked, den tildækkede kvinde fik, men hun afviste at fjerne tildækningen, siger Claus Holm til avisen, men hvad tænker du?

3 niqab-studerende ville gå i samme klasse

Det er iøvrigt ikke første gang, at tildækkede kvinder i Danmark får at vide, at de ikke er velsete på en uddannelsesinstitution. For tre et halvt år siden dukkede seks kvindelige studerende på VUC Lyngby op med niqab ved skolestart 2015, og tre af dem bad om at komme i samme klasse.



Det startede en debat, og på et samarbejdsudvalgsmøde et par måneder efter, blev det besluttet, at studerende skulle vise ansigter.

Se også: VUC smider 6 niqab-piger ud: Må følge undervisning hjemmefra