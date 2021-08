Ville træne uden pas: Seks betjente i aktion

- Onsdag i sidste uge var jeg nede og træne i et fitness-center.

- Var også dernede mandag og tirsdag.

- Mandag meddelte jeg ved skranken, at jeg ikke havde et corona-pas, og at han - hvis han ville have mig ud af centeret - måtte tilkalde politiet.

- Det gjorde han, og der kom 2 betjente, og jeg fulgte med ud.

Det samme skete tirsdag

Sådan indleder Lars G et brev om ret og uret – og de krav om gyldigt coropas/dokumentation for fritagelse, der gælder i Danmark. Lars mener som en del andre danskere, at de krav er ulovlige – og han vil gerne høre politiets svar på, hvilke love de følger – og hvilke love de er ligeglade med. Hans brev – som nationen! har bedt Syd- og Sønderjyllands Politi om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Den ene tog mig i hånden

- Stort set det samme skete tirsdag, hvor jeg dog meddelte betjentene, at jeg ville komme onsdag - og at jeg ikke havde i sinde at følge med frivilligt at de så måtte anholde mig og oplyse mig om overtrædelse af en paragraf.

- Onsdag kom der så igen to betjente, men her sagde jeg, at jeg IKKE ville følge frivilligt med.

- Så ankom endnu 2 betjente (dem jeg snakkede med i mandags) og den ene tog mig i hånden og vi gik ud sammen.

- Det strider imod Grundloven og menneskerettighederne at bede mig om at fremvise et Corona-pas for at træne i et fitness-center.

- Jeg har også vist en afgørelse fra KBH Byret, hvor en anklaget er frifundet ift. at vedkommende ikke ville lade sig PCR-teste.

Nu vil jeg klage

- Og nu er det at jeg gerne vil klage over denne optræden af politiet.

- Politiet har gjort en uret i at bortvise mig 3 dage i streg, selv om jeg har bedt dem gå hjem og læse op på, hvad der er ret og uret i denne sag.

- Jeg mener der er tale om bortvisning på et ugyldigt grundlag, skriver Lars og nationen! har spurgt det lokale politi, hvilken paragraf de bruger, når de skal hente folk som Lars ud af et fitness center? Og om de er ligeglade med grundlovens frihedsrettigheder?

Politiet: Borgere har mulighed for at klage

De svarer, at de ikke kan gå i detaljer med hensyn til hændelsesforløbet i fitnesscentret, da der er tale om en verserende sag. Men tilføjer:

- Generelt kan vi dog oplyse, at kravet om, at borgere over 15 år skal vise coronapas i forbindelse med besøg i fitnesscentre fremgår af Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 1264 fra juni i år.

- Og det er det regelsæt, politiet forholder sig til, hvis der opstår sager på området (her er link til bekendtgørelsen.

- Hvis en borger mener, at politiet ikke overholder lovgivningen, har vedkommende naturligvis mulighed for at klage.

- Det skal i så fald ske til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, skriver politiet, men hvad tænker du?