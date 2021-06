Vin til 995 kr: Folk vil gerne bruge penge

- Det er fedt at være rig .. (må man forstå).

Sådan skriver Stig L. i en af de 52 kommentarer, der er skrevet på Politikens Facebook-profil, om de observationer og tanker en tjener på en franskinspireret københavnsk bistro-restaurant har gjort sig i løbet af en arbejdsaften i en coronagenåbningstid:

Hårdt at have så mange penge

- Det må være hårdt at have så mange penge, lyder Rene Bs kommentar, mens Per N glæder sig på fællesskabets vegne:

- Dejligt med momspenge i fælleskassen.

En billion i banken og rekordudbytte

Ser man på tal fra Nationalbanken, så er der noget om penge-snakken. Danske privatkunders samlede indlån var 1.010 mia. kr. ved udgangen af 2020 og er i løbet af sidste år øget med hele 50 mia. kr.

I tirsdags kunne Nationalbanken også fortælle, at de danske børsnoterede virksomheder - undtaget banker - ved udgangen af årets fire første måneder har betalt knap 38 mia. kr. i udbytte til deres aktionærer.

Det er ny rekord.

Folk er gået fra øl til vin

Overfor Politiken beretter tjeneren da også, at der er virkelig mange gæster efter corona-genåbningen. Og at de mange gæster gerne vil bruge penge:

- Folk fejrer, at de kan komme ud igen.

- De, der drak øl før, drikker vin nu.



- Vi havde nogle unge fyre, som kom her før corona, som altid drak øl, men de ville have vin.

Og fra ét glas til flasker

- Jeg blev helt overrasket, da de bestilte.

- De, der før fik et glas vin, køber en flaske, og de, der før købte flasker, køber dyrere vin.

- Hvis jeg foreslår en vin til 595 kr. nu og kan mærke, at folk godt vil betale lidt mere, foreslår jeg en til 995 kr.

Og fra 795 til 995

- Før corona ville jeg have anbefalet den til 795 kr, siger tjeneren til avisen, men hvad siger du?