Vindmølle-bombe: Stjæler strøm fra hinanden

Dansk klima- og energipolitik er baseret på vindmøller, vindmøller – og endnu flere vindmøller med lidt solenergi oveni. Desværre viser det sig at vindmøllerne nok ’skygger’ mere for hinanden, end man har regnet med.

- Jeg har gjort mig den ulejlighed, at se nærmere på udviklingen af vindforholdene i Danmark og i resten af verden.

- Der tegner sig et billede, der afslører en sammenhæng, der er ret skræmmende.

- Samtidig kan udviklingen, som jeg ser det, forklare hvorfor der med øget hyppighed kan opstå situationer med såkaldt ekstremvejr-hændelser.

Var det det vi så i Tyskland - og i Arktis?

- Hændelser der IKKE skyldes stigende CO2-indhold i atmosfæren, men langsommere vejrsystemer, der når at afgive tilsvarende mere regn.

- Det var måske det vi så i Tyskland og Nederlandene i sommer. Og i Arktis, hvor der blev målt 38 varmegrader.

Sådan indleder Jens H et brev til nationen! om den energi, Danmark og andre lande hiver ud af vinden via vindmøller. Og den betydning det har for klimaet. Jens peger på at der pt er ca. 733 GW vindkraftkapacitet i verden, heraf ca. 220 GW i Europa. Og han mener, at det er i en størrelsesorden, hvor man kan se betydelig påvirkning af vejr, klima og miljø, herunder stigende temperatur, mindre fordampning fra havet, jorden og fra planter samt ændret nedbørsfordeling.

Stort problem kl. 16.34 i dag

Vindens kinetiske energi bliver til elektrisk energi

Jens peger også på at svag vind betyder stabil lagdeling i vandsøjlen i havet, som kan give øget udbredelse af iltsvind på havbunden og forhøjet overfladetemperatur. Og hans brev – som nationen! har bedt professor Jens Hesselbjerg Christensen, Københavns Universitet, der bl.a. optræder som hovedredaktør på den FN-klima-rapport, der udkom i august - om at kommentere, fortsætter derfor således:

- Vindens kinetiske energi bliver i voksende omfang omdannes til elektrisk energi.

- Energiindholdet i vinden er proportionalt med vindens hastighed i tredje potens, dvs. relativt små ændringer i hastigheden har stor betydning for vindens styrke.

- Det er et problem, skriver Jens, og nationen! har ikke fået noget svar fra professor Jens Hesselbjerg Christensen. Han har nemlig bedt DMIs Eigil Kaas, om at svare – og han fortælle, at der faktisk er noget om snakken:

DMI: Vi er i gang

- Den såkaldte wake-effekt (altså vindskygge) er noget, man har arbejdet med i mange år i næsten hele verden - og med DTU-vindenergi - som et top-sted.

- Man har dog indtil for nogle få år siden kun set på dette indenfor ret korte afstande (turbine til turbine inden for en vind-park) og brugt det til at sikre optimal placering af turbinerne samt deres design.

- Det nye, som vi på Nationalt Center for Klima Forskning nu arbejder tæt sammen med DTU-vindenergi og flere andre (bl.a. det Hollandske Meteorologiske Institut – KNMI) om er, at indbygge alle de kendte vindfarme (faktisk alle kendte turbiner i den nordlige del af Europa og havene omkring samt hver enkeltes tekniske specifikationer) i både vores operationelle prognosemodel ved DMI (HARMONIE), samt i den tilhørende klima model HARMONIE-Climate.

- Der er tale om ganske avanceret fysik, computer-matematik og anvendelse af moderne super-computer-teknologi. Så det tager noget tid.

- Hermed søger vi svar på følgende spørgsmål:

- Hvor stor er den fjerne læ-effekt (vind-skygge-effekten, fjern-wake – eller hvad man nu kalder det rundt omkring)?

Der er tydelige effekter 100 kilometer væk

- Her er der allerede kendte resultater både fra DTU-vind og fra vores helt egne nye – men endnu ikke publicerede – simuleringer.

- Og der er tydelige effekter op til 50 – 100 km væk, hvor vindstyrken i et snævert bånd aftager med nogle procent (men under 5-10).

- Dette passer også i hvert fald kvalitativt med forskellige typer målinger, inkl. satellit-data, der måler vindens stress på havet.

Men ikke så dramatiske

- Det ser umiddelbart ikke ud til, at effekterne er meget dramatiske, som Jens H lægger op til, skriver Eigil Kaas, men hvad tænker du?