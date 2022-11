Vindmølle-bombe: Undersøges

- Det undrer mig at ingen, absolut ingen, journalister stiller kritiske spørgsmål til de nano/mikroartikler, der ved enhver omdrejning af møllernes vinger spredes og masseforurener havet og landene omkring.

- Jeg har selv set slid på møllens vinger.

- Det er voldsomt.

Apropos affald: 69.000 tons vindmølleskrot

Sandhed ønskes

Sådan indleder Svend M. en mail til nationen! om den grønne omstilling, de mange planer om havvindmølleparker i de danske farvene. Og de materialer, der bliver brugt til at lave f.ex. vindmøllevinger. Lars R har også skrevet til nationen!:

- Har læst en norsk rapport om plast fra vindmøllevinger.

- Sandhed ønskes, skriver Lars, der har sendt det her link til rapporten med.

Kemi-organisationen American Chemistry Council er helt åbne og kalder PFAS for 'nødvendige' i den grønne omstilling. Screenshot

Undersøger udvaskning fra vindmøllevinger

Svend og Lars skriver om nanopartikler/plast/mikroartikler, men et af de stoffer, der kan være tale om, når man taler vindmøller er PFAS. Forleden kom det frem, at 180 kreaturer, der græsser på Agger Tange ud til Vesterhavet er forgiftet, og derfor ikke må slagtes og sælges. Mistanken er, at køerne er blevet forgiftet af havskum. Havskum, der skabte debat i forsommeren:

Sindssygt: 180 køer forgiftet

Advarer strandgæster: 'Kom ikke i kontakt med havskum'

rnationen! har spurgt Miljøstyrelsen om de undersøger PFAS-forureningen i havskummet ved Harboøre Tange? Og om de er opmærksomme på, at nogle mener, at det kan komme fra vindmøller?

Vi tager 60 prøver

Og det svarer kontorchef for Hav- og Vandmiljø, Jane Hansen på sådan her:

- Vi har over sommeren kunnet konstatere, at vi finder PFAS i mindre koncentrationer i havet, stort set over hele landet. Vi ved også, at der tilsyneladende er lidt højere koncentrationer i havet ved de vestvendte kyster. Vi ved også, at PFAS kan koncentreres til ret høje koncentrationer i havskum.

- I flere områder er det umiddelbart svært at finde de steder, hvor PFAS kommer fra. Det gælder bl.a. omkring Harboøre og Agger Tange. På den baggrund vil vi nu bl.a. undersøge, om der kan ses en generelt højere koncentration også på land ved de vestvendte kyster, og om det i så fald er meget tæt på havet eller også længere inde i landet.

Advarsel: Jyske vindmøller kan give tørke på Sjælland

Undersøger om PFAS kommer fra vindmøller

- Naturstyrelsen vil således hen over efteråret tage 60 prøver i græs og vand på deres arealer, dels ca. 1 km fra havet, dels ca. 10 km fra havet.

- Prøverne vil blive udtaget både ved vest- og østvendte kyster og sådan, at det søges sikret, at der også vil blive taget prøver ved steder, hvor der ikke på forhånd kendes en punktkilde i umiddelbar nærhed, der kan give anledning til forureningen.

- De endelige resultater forventes klar med udgangen af året. De endelige lokationer er endnu ikke udpeget.

Resultater kommer i det nye år

- Miljøstyrelsen har også i 2022 igangsat et projekt, som har til formål at belyse, om der sker en udvaskning fra glasfiberprodukter, herunder vindmøllevinger.

- Der undersøges blandt andet for stoffer som PFAS. Der kan forventes resultater fra projektet i starten af det nye år, skriver kontorchefen, der har sendt hele projektbeskrivelsen med - den kan du læse nedenfor, men hvad tænker du?