Vindmølle-panik: Mavepuster

- Det her er endnu et eksempel på en ekstrem zig-zag-kurs på klima- og energiområdet.

- Beslutningen er en kæmpe mavepuster til vores klimaambitioner.

- Regeringen smækker pludselig døren til den grønne omstilling i med et brag, der sender chokbølger igennem hele den grønne energibranche.

Virksomhederne har lavet et kæmpe forarbejde

Sådan lyder det i dag fra Kristian Jensen, den tidligere Venstre-minister og Venstre-formand, der i dag er topboss i vindmøllebranchens organisation Green Power Denmark, om den i hans øjne komplet uforståelige beslutning Energistyrelsen har truffet om at sætte mere end 30 havvindmøllepark-projekter på pause.

- Virksomhederne har lavet et kæmpe forarbejde og er klar til at bygge mere grøn energi, og så trækker regeringen stikket på ’åben dør’-ordningen i 11. time.

- Det er simpelthen ikke i orden, fortsætter Kristian Jensen, der føler, at politikerne modarbejder hans medlemmer - nogle af de såkaldte energimilliardærer - med indtægtsloft, reform af elmarkedet og nu skrotning af Åben dør-ordningen, der har givet projektudviklere mulighed for at selv at vælge størrelse og placering på en havvindmøllepark.

Energistyrelsens beslutning får betydning for 31 projekter, der muligvis - ifølge regeringens statsstøttesekretariat - kan ende med at være i strid med EU-retten, hvis de får tilladelse.

Pressemeddelelsen, der får panikken til at sprede sig i vindmøllebrancen. Screenshot fra Energistyrelsen

Dansk Erhverv, Dansk Industri er heller ikke begejstrede, men ser man i de kommentarer, der er skrevet om lussingen til vindmøllebranchen på Berlingskes Facebook-profil, så er det ikke alle, der er triste:

- Fantastisk nyhed.

- Jo mindre ustabil vindenergi, jo mere stabil energiforsyning har vi, og jo mindre risiko for blackouts og kæmpe udsving i elpriserne, skriver Peter H. således:

- Det giver en god mulighed for at vi evaluerer hele elproduktionen.

- Måske uden deltagelse af den magtfulde vindlobby, skriver Bent M. i en anden, men hvad tænker du?

