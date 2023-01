Vindmøllefrygt: Ikke igen

- Vi frygter, at dette projekt vil være et dødsstød til hele lokalområdet.

- Det vil tage de lokale som gidsler med faldende huspriser og en forringet livskvalitet på grund af kraftig lys og støj hele døgnet rundt.

- Energiparken vil ikke bidrage positivt til udviklingen af egnen, tværtimod.

Skal ikke spoleres og tilintetgøres

Så voldsom er reaktionen fra Foreningen for genoprettelse af Tastum Sø om de ni 200 meter høje vindmøller - og de 455 hektar solceller - som energiselskabekt NRGI vil stille op sydøst for Skive. I et område, som mange lokale borgere hellere vil bruge som sø.

- Naturen skal ikke spoleres og tilintetgøres for bestandigt pga. en forkert tilgang til energiplanlægning i Viborg og Skive Kommune, skriver foreningens pressetalsmand, Frederik, mens godsejeren fra Søvang - der ejer jorden - siger til den lokale avis Skive Folkeblad, at 'grøn omstilling er nødvendig'.

For ti år siden var der også planer om vindmøller i den gamle sø. Dengang protesterede borgerne også og skød dermed projektet sønder og sammen. Privatfoto

Dyrelivet tilbage

P.t. har mere end 600 vrede borgere protesteret mod vindmøllerne og solcellerne ved at give deres underskrift. Flere af dem bor meget tæt på området:

- Der er risiko for, at de vil genere os mht. solen/skygge, skriver Lillian H. fra Højslev således. Og Susanne A., der også bor i Højslev er heller ikke glad for udsigten til at få et kæmpeareal solceller og ni 200 meter høje vindmøller som nabo:

- Vi skal genskabe søen, så vi kan få dyrelivet tilbage, skriver Susanne.

El-selskab: Det lykkedes

Det store energiselskab Andel har i efteråret kørt en mega-kampagne for vindmølleprojekter. Andel vil ikke ud med prisen for kampagnen, der kørte på bl.a. tv og sociale medier. Og som p.t. har fået 12.300 danskere til at skrive under på, at de gerne vil have en vindmølle som nabo.