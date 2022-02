Vindmøllegigant om a-kraft: Interessant

- Det er meget interessant at observere udviklingen af små, modulære reaktorer.

- Det sker ret hurtigt.

Har fem store reaktorer i drift

Sådan siger Vattenfalls administrerende direktør Anna Borg til mediet Energiwatch om den investering på 7,5 millioner kroner energigiganten har lagt i små atomreaktorer, baseret på flydende salt.

I Danmark står Vattenfall for havvindmølleparkerne Horns Rev 3 og Krigers Flak og er med i Horns Rev 1. Men firmaet driver også atomkraftværker i Sverige, og nu siger direktøren, at de små atomreaktorer - som flere danske firmaer også er i gang med at udvikle - kan være på markedet allerede i dette årti.

Og blive et konkurrencedygtigt, stabilt og forudsigeligt bidrag til energisystemet.

Kæmpeinvestering i dansk atomkraft

Fem svenske reaktorer og enorm erfaring

Vattenfall - som er 100 procent ejet af den svenske stat - skriver at de har 'enorm erfaring' inden for kernekraftdrift, afvikling og håndtering af radioaktivt affald og brugt kernebrændsel. Og at de de sidste ti år har investeret i omfattende moderniseringsprogrammer, så værkerne Ringhals 3 og 4 samt Forsmark 1, 2 og 3 er godt forberedt til at køre i flere årtier fremover.

Dan om A-kraftværk: Hvor skal det ligge?

