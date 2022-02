Vindmøller generer biskop

- Når man kommer kørende nord fra, vil de nye vindmøller komme til at stå på en sådan måde, at deres vinger næsten vil skære skiver af kirketaget.

- Samtidig vil det være sådan, at når du kommer ud af kirken, for eksempel med en kiste ved en begravelse, så vil det være meget markant, at hele horisonten næsten vil køre rundt for dig.

Sådan kan de kommende vindmøller - der kan lave strøm til 20.000 husstande, når vinden blæser - se ud. Visualisering, screenshot fra Hofor.dk

Minister skal afgøre sagen

Sådan begrunder biskop i Viborg Stift, Henrik Stubkjær over for TV2 Nord sin og stiftsøvrighedens modstand mod et vindmølleprojekt ved Gundersted Kirke i Himmerland.

Ifølge reglerne har kirker en helt særlig ret til at nedlægge veto mod kommunale projekter - og de sidste fire år, har mindst 10 kirker rundt om i Danmark brugt den ret til at stoppe vindmølleprojekter. Men står det til bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad Bek (S), så skal den særlige regel for kirkerne sløjfes, skriver Information.

'Død' mand klager over udsigt

Stop - sæt dem i havet

Forleden var minister Kaare Dybvaad så på besøg i området, for at danne sig et overblik over stedet, udsigten og sagen, og i de cirka 100 kommentarer, der er skrevet om det besøg åå TV-stationens Facebook-profil, er meningerne delte:

- Stop nu bare med at placere de store vindmøller på land.

- De skal langt ud på havet, hvor de generer mindst muligt og producerer mere strøm.

Ærgerlig lobbyisme mod vindmøller

- Men skal vi for alvor blive grønne - så undgår vi ikke at skal have atomkraft for at komme i mål, skriver - Niclas C. således, mens Erik B ikke kan se noget som helst problem - tværtimod:

- Det er virkelig ærgerligt, at befolkningen er faldet for lobbyismen imod vindmøller.

- Hvis man vælger at tage nogen andre briller på, kan man se hvor fantastisk æstetisk smukke de er.

- Og tænker man ind at de nye store møller laver vildt meget grøn og risikofri strøm, bliver man kun glad ved at se på dem, skriver Erik, men hvad tænker du?