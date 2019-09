Vindmøllerekord: Sku' betale for at komme af med strøm

- Strøm handles på de nordiske og europæiske elmarkeder, og ligesom andre produkter, så stiger og falder prisen alt efter udbud og efterspørgsel.

- Derfor flyder strøm konstant over grænser, og priserne ændrer sig time for time, alt efter hvor strømmen bliver produceret og hvor meget forbrugerne vil betale.

Negative priser i tre timer

- Det er rigtigt godt - for når der er rigeligt i ét land, så kan det sælges og gøre nytte andre steder.

- Et grænseoverskridende elmarked er vigtigt i den grønne omstilling, hvor meget mere strøm kommer, som vinden blæser, og solen skinner.

- I nogle få af årets 8760 timer kan produktionen være så stor, at der er negative priser – dvs., at fortsætter producenter med at producere og sende ud på nettet, så koster det penge at komme af med strømmen.

- Sådan tre timer var der søndag.

Ny rekord: Vindmøller leverede mere strøm end forbruget

Sådan indleder Energinets pressechef Jesper Rasmussen et svar på et spørgsmål, nationen! sendte i går, da man meldte ud at danske vindmøller satte en vild rekord søndag.

Hvad tjente vi?

Flere nationen!-debattører skrev nemlig kommentarer om at overskudsstrøm var dyr at slippe af med - og Hans W ringede ind og bad om at nationen! skaffede svar på spørgsmålet:

- Hvor mange kilo eller giga eller megawatt fik Danmark solgt i søndags og til hvilken pris?

Og det kan Energinet næste svare på:

- Danske producenter handlede og eksporterede i løbet af søndagens 24 timer (eksport til Tyskland, Nederlandene, Norge og Sverige) i alt 72.054 MW.

- Prisen afhænger af, hvornår på døgnet, strømmen er handlet (udbud/efterspørgsel i den enkelte time), skriver pressechefen, der også har sendt et screenshot med priserne.