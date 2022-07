Vingegaard-amok: Motorsave og gigantisk gratis gulerodskage

- Hej.

- Vi skal have lavet Interfjord Park (stadion) klar til at modtage Jonas, Trine og Frida på torsdag og forhåbentlig mange gæster her i Glyngøre.

- Derfor har vi brug for hjælpere frem til torsdag. Kunne godt bruge en med motorsav.

Gratis adgang - og gratis kage

Sådan skrev Svend S på 'Glyngøre følger Jonas 2022'-gruppens profil tirsdag formiddag - og tirsdag eftermiddag kan han fortælle nationen!, at motorsaven skulle bruges til at fælde en del af de træer, der adskiller banerne på Glyngøres fodboldanlæg, så alle kan se scenen til fejringen af byens verdensberømte indbygger på torsdag:

I dag er der fældet træer på stadion i Glyngøre, så alle kan se scenen på torsdag. Foto: Svend

Der kom tre motorsave

- Der kom tre mand med motorsave. Og nu er de fældet.

- Vej og Park i Skive Kommune gav os lov, og det er fantastisk at se så mange både virksomheder og private, der vil arbejde med på at gøre det her til en fest.

- Der er gratis adgang og gratis gulerodskag, fortsætter han, og læser man med i kommentarerne på den lokale fan-gruppes Facebook, så skal der nok blive fyldt godt op på stadion torsdag:

Jonas og makker fra Sevel Bageri har sponsoreret en gulerodskage i samarbejde med Valsemøllen på 6 gange 3,5 meter - i alt cirka 650-700 kilo. Privatfoto

Mange øboere vil fejre Jonas

- Jeg er født i Glyngøre og bor i Nykøbing M, men både min mand og jeg vil da en tur omkring Glyngøre den dag, skriver Eva K.

- Jeg er heller ikke fra Glyngøre, men fra Nykøbing Mors, og er sikker på, at mange af os øboer også gerne vil komme og fejre Jonas’ kæmpe præstation, skriver Inger D.

- Vi er i sommerhus i Nordjylland. Vi er 4 stk., der har planer om at komme til Glyngøre på torsdag.

Danskerne går amok på Champs-Élysées, hvor Jonas Vingegaard har vundet årets Tour de France. - Det er svært at beskrive stemningen hernede, lyder det fra danskere, der er kørt hele vejen til Paris for at hylde Vingegaard Der var også folkefest i Paris, da Vingegaard endeligt tog sejren.

Kommer helt fra Fyn

- Har fulgt ham hele vejen, så glæder os til at være med til at hylde ham, skriver Lene E. Og Nicolaj P. er også klar:

- Jeg kommer helt fra Sydfyn, skriver han.

Vingegaard-festen på stadion i Glyngøre begynder efter den foreløbige tidsplan kl. 14. Byen forventer mange gæster og har angiveligt arrangeret busser fra p-arealerne. Du kan se kort over byen, stadion, parkering og endda en optogsrute her.