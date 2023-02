Vingegaard-fest: Uventet regning på 60.000

- Sidste år gjorde vi det på fem dage.

- Og jeg tror nok, vi er alle er afklaret med, at det holder vi ikke til én gang til.

- Der er så mange ting, der kan forberedes forud, så det er det vi gør nu.

KODA sendte regning på 60.000 kr.

Sådan siger Susan Aaen fra gruppen Glyngøres Hjælperyttere til TV2 Midtvest om den gigantiske Tour-vinder-fest, der blev stablet på benene i Jonas Vingegaards hjemby Glyngøre sidste år. Og den fest, de allerede nu er ved at planlægge.

Vil søge om fritagelse

For selv om der var voldsom opbakning fra hundredevis af frivillige sidste år, så var der f.ex. ikke nogen, der havde styr på de ophavsrets-regler KODA administrerer, og som endte med en uventet ekstraregning på 60.000 kr.

Den udgift vil Glyngøres Hjælperyttere gerne slippe for, og derfor er der nu - fem måneder før - planer om at ansøge om at blive fritaget for KODA.