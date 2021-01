Vinhandler sutter Barolo: Her er åbent

Hvis man har en butik, der sælger noget der kan indtages, så er man nødt til at holde åbent - for den slags kan nemlig ikke få nedlukningsstøtte. Men kunderne tror vi er lukkede, skriver vinhandler Francois, der keder sig.

- I min branche - vinbranchen - har vi oplevet et øget privatforbrug i 2020.

- Men for mange er dét blevet vildt overskygget af at ingen fester og - nu især med den seneste og forlængede nedlukning - et forsvindende lille salg til restaurationsbranchen samt et stærkt reduceret erhvervssalg

Aflysninger i massevis

- Det er ret forståeligt, da de fleste har været og stadig er pressede og i en usikker situation.

- Vi har også tabt penge på en massiv mængde aflysninger i 2020 af smagninger og alle mulige andre arrangementer kombineret med tæt på ingen støtte og i hvert fald langt fra de tab man har haft.

Og nu tror folk vi er lukkede

Sådan indleder vinhandler Francois fra Herlev et brev til nationen! om at føle sig 'dobbelt pryglet'. For da Danmark fik besked på at lukke massivt ned i dagene før jul, så hørte han det i første omgang, som om at hans vinforretning også skulle lukke.

Og det krævede et opkald til Erhvervsstyrelsen, før han fik at vide 'at det du sælger kan indtages, så derfor er du en del af fødevare-industrien og holder du lukket, får du ikke en krone'.

Hans brev - som han håber de fleste voksne danskere, der måske forstod nedlukningsbeskeden på samme må som ham - vil læse, fortsætter derfor således:

Så selvfølgelig holder vi åbent

- Når man får sådan en besked, ja så holder man selvfølgelig åbent..!

- Problemet er bare at vores kunder et langt sted hen af vejen ikke aner det og kun tror det er supermarkederne, der jo i forvejen har kronede dage, og apotekerne der har åbent.

Ekkoet frusterer - og supermarkeder scorer kassen

- Det er pisse frustrerende at kunne høre sit eget ekko lidt for meget og frem for kun at nævne supermarkederne, der formentlig aldrig har solgt bedre end under Corona'en, kunne de forskellige ministre godt nævne at vi små forretninger - slagteren, bageren, helsekost, forretningen, grønt og fiskehandleren og ja altså også os vinhandlere - er åbne.

Giv den gas fra den lokale

- Og måske endda tilføje, at vi mere end nogensinde har brug for, at folk støtter os', skriver Francois, der opfordrer folk til at droppe 'den hvide januar' og i stedet give den gas med noget god mad fra den lokale slagter, fiskehandler og kombinerer det med noget god vin, men hvad siger du?