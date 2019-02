Vitaminer koster 2089 kr. i Danmark: Arne tog til Tyskland med 61 kr.

- At medicinpriser i Danmark er de laveste i Europa passer godt nok ikke.

- Jeg bestiller meget medicin både fra Sverige og Tyskland, som vil være for dyrt at købe som syg i danmark.

Min datter anbefalede det

Sådan skriver Dina S i den mest populære (29 likes) af de 39 kommetarer, der er skrevet på Jydskevestkysten.dk om den køretur til Flensborg, der har sparet Arne H for næsten 2000 kr.

- Det var min datter, der anbefalede mig det.

- Hun tager også B12, og hun vidste derfor, at det er meget dyrt i Danmark, fortæller Arne H. til avisen, der kan fortælle, at Nord Apotheke på Apenraderstrasse i Flensborg kræver 8,19 euro for ti ampuller med en milliliter i - lige over 60 kr. Samme portion ville på et apotek i Danmark koste 2089 kr., og Dina S er ikke den eneste, der undrer sig over, at Per Nielsen fra Dansk Apotekerforening udtaler, at medicinpriserne i Danmark 'generelt er de laveste i Europa'.

Har hentet medicin i ti år

- Har også hentet mine B12 ampuller i Tyskland de sidste 10 år.

- De købes i håndkøb på apotekerne. Fem ampuller koster ca. 5 euro og ti stk. til ca. 8 euro.

- Så en helt vanvittig prisforskel i forhold til de skyhøje priser i Danmark, skriver Heidi K i en anden kommentar, og Hans J har erfaringer fra England:

- Glycosamin kan også med fordel købes på nettet i England. skriver Hans J.

Hvad er din erfaring med danske medicinpriser?

