Vodka-straf: 32.000 flasker

EU-Kommissionen pønser på at forbyde import af kul, computerudstyr, træ, cement - og alkohol fra Rusland. Men kun cirka en procent af det officielle danske vodka-forbrug kommer faktisk fra Rusland

- De kommer til at trænge til deres sprit selv.

- Når de finder ud af, at deres liv bliver, ligesom det var under Bresjnev ...

Ukrainsk vodka er bedre

Sådan skriver Odd E. i en kommentar på norske VG's Facebook-profil om de sanktioner over for Rusland, EU-Kommissionen er ved at vedtage. Sanktioner, der skal omfatte kul, banktransaktioner, russiske skibe, avanceret computerudstyr og produkter som træ, cement og ikke mindst alkohol.

- Det er synd.

- Bedste vodka, som findes, skriver Otto W. i en anden kommentar, mens Ada N. minder om, at der er andre vodka-producerende lande:

- Ingen stress - ukrainsk vodka, Gorilka, er faktisk bedre!

Supermarkeder dropper russiske varer efter invasion

80 flasker vodka på fire dage

32.000 kilo vodka

Mange danske supermarkeder har pillet russisk vodka af hylderne, men nationen! har spurgt Danmarks Statistik, hvor meget russisk vodka der officielt bliver drukket i Danmark. Og de kan sige, at der sidste år blev importeret næsten 32.000 kilo vodka - til en samlet værdi af lidt under 900.000, altså cirka 30 kr. pr. flaske.

Danmarks Statistik kan også sige, at vodka fra Rusland står for under én procent af forbruget, men hvad siger du?