Vokser: Vil skyde danske ulve

- Vi kan jo se, at bestanden af ulve er steget med 30 procent i Europa siden 2016.

- Derfor er vi nødt til at regulere bestanden, inden de bliver til mere gene for mennesker og husdyr.

Sådan siger Asger Christensen, Venstre-politiker og medlem af Europarlamentet til TVSyd om den ulve-debat, han deltager i i Bruxelles. Og et forslag, der handler om, at tillade ulvejagt:

Massakre: Ulv amok i Holstebro

Kommer i karambolage

- I mange dele af Europa kan (der) konstateres en udvidelse af habitat for eller en genkolonisering med visse meget store rovdyrsarter, især ulve og bjørne, der har været forsvundet fra disse områder i længere tid, og som nu kommer i karambolage med menneskelige aktiviteter.

Annonce:

- Tab af og skader på domesticerede dyr (f.ex. får) som følge af store rovdyrs angreb rammer ikke blot landbrugere og opdrættere økonomisk, men har også betydelige følelsesmæssige konsekvenser for ejerne, står der således i et forslag, der nu skal behandles i EU-kommissionen.

Men ser man på Facebook-siden 'Her er ulven i Danmark', så kan det kun gå for langsomt med at give jægere mulighed for at 'regulere':

Så trist: Stakkels dyr

- Endelig. Ud med rovdyr, skriver Svenning D. i en kommentar, der har fået 18 likes og ni vrede smileyer.

- Dejligt at fornuften er ved at vinde indpas, skriver Andreas B. i en anden kommentar, der 12 likes og 2 vrede smileys, mens Christel J. - der mener det modsatte - også har fået 12 likes:

- Så trist at i en verden, hvor vi ved, at de vilde dyr forsvinder i en højere fart end nogensinde før, så vedtager tåberne dette.

- Stakkels dyr, skriver Christel, men hvad tænker du?

Vildt: Ulv nedlægger rådyr