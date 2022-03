Vold virker: Selvstændighed på vej

Efter voldelige optøjer er den franske indenrigsminister på vej til øen Korsica. Han nævner at mange års forhandlinger kan ende med at øen bliver 'selvstændigt'. Det ord har aldrig været nævnt før.

- Vi er klar til at gå så langt som selvstændighed.

- Ja du hørte rigtigt, og nu er 'ordet' sagt.

Vil slippe fra Frankrig

Sådan lyder det i dag fra den franske indenrigsminister Gerald Darmanin til Korsica-avisen Corse Matin forud for et krisebesøg på Middelhavs-øen onsdag.

Øen - der har en stor nationalistisk politisk bevægelse, der kæmper for selvstændighed fra Frankrig - har nemlig oplevet voldelige optøjer de seneste uger. Ifølge Al-Jazeera blev 77 politifolk f.ex. såret søndag i Corsica’s næststørste by Bastia, da 7000-10.000 vrede corsicanere gik på gaden for at protestere over den måde, Frankrig behandler en fængslet nationalist, Yvan Colonna, på.

Syv års snak overhalet af syv dages vold

Colonna blev ængslet i 2003 for at mord på en fransk politiker begået i 1998. Han sidder i fængsel på fastlandet, selv om han gerne vil afsone på sin hjem-ø, men for to uger siden blev han overfaldet i cellen og ligger i koma.

Og de efterfølgende optøjer får altså nu den franske indenrigsminister til at nævne ordet 'selvstændighed'. Måske fordi der snart er præsidentvalg i Frankrig:

- Syv års forhandlinger har ikke givet noget resultat.

- Men tingene har ændret sig takket være syv dages vold.

- Vold er nødvendig, siger en af søndagens demonstranter til France24.com, men hvad siger du?