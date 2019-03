'Voldsmonster' må kun se datter 1,5 time: Se samværs-rapporterne

- Hej Danmark, nu skal i lige høre, hvordan det er at være samværs-far og føle at systemet er på mors side hele tiden…

- For to et halvt år siden mødte jeg en kvinde.

Troede hun kunne lide mig - og blev gravid

- Jeg troede, hun kunne li mig, men planen var, at hun ville have et barn og jeg skulle være donor, for hvad der bagefter fulgte, var jeg ikke inviteret med til.

Sådan indleder M, der er far til en pige, han kun må se hver anden uge og kun mens, der er overvågning på. M forstår ikke, hvordan systemet på den måde forhindrer hans datter i at have en far - og han er meget usikker på, hvad han kan gøre for at ændre situationen. M læser med i kommentarfeltet, så skriv gerne et godt råd til ham. Hans brev fortsætter nemlig således:

Jeg holder af min dejlige datter

- Hun blev gravid og jeg blev far til en dejlig datter, som jeg holder lige så meget af som en hvilken som helst anden forældre.

- Men da var samværet med moderen allerede ophørt og så begyndte en ny fase, der gik ud på at afskære mig ethvert samkvem med min datter.

Og alle ved at jeg ikke er et monster

- Igen og igen sad jeg fanget i 'forhandlinger', hvor jeg af min datters mor var blevet gjort til et voldeligt monster, hvad jeg på ingen måde er.

- Det ved alle, der kender mig.

- Men den kvindelige sagsbehandler var allerede før vi begyndte på min datters mors side og resultatet var givet på forhånd og krævede end ikke dokumentation..

- Jeg er nu fanget i en umulig situation, en som jeg ikke kan vinde.

- Hvis jeg ikke klager og gør indsigelser, mister jeg retten til at se og være sammen med min datter, og hvis jeg lader mig provokere og klager, så bekræfter jeg min datters mors vrangbillede af mig.

- Det har ført til at jeg er blevet bedt om at søge professionel hjælp hos en psykolog med henblik på 'impulskontrol'.

- Det har jeg så forsøgt, men psykologen forstod, efter at han havde talt med mig et par gange ikke, hvad det helt præcis var, han skulle gøre.

Synes min datter har krav på at kende sin far

- Derfor forsøgte han at ringe til sagsbehandleren, der end ikke vender tilbage. Hvad stiller man så op?

- Jeg har lært, at systemet kun er på mors side, men har min datter har krav på også at kende sin far - og har jeg ikke ret til at kende min datter?

- Skal systemet afskære både min datter og mig fra hinanden, skriver M, der har sendt et større antal samværsrapporter med. Her er nogle af dem:

Hvad tænker du M kan gøre?