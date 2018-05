Voldsofre glæder sig over Papes omsorg: Det sukker vi også efter

- Trist med det overfald på din kæreste Søren - men dejligt du bekymrer dig om ham.



- Det sukker de flere tusinde danskere også efter, der hvert år bliver overfaldet, voldtaget og sparket ned.

Screenshot fra Danmarks Statistik

- Tænk om du følte dig bare lidt tilknyttet til dem også !



- Men så igen...... hvad kan en mand i din stilling gøre ?

Utallige dansker udsættes for det

Sådan skriver Erik G i den pt mest populære kommentar der pt er skrevet på justitsminister Søren Papes Facebookprofil til den kortfattede besked om overfaldet på kæresten Pape lagde på i går:

Og Erik er ikke den eneste, der bruger anledning til at tale andre voldsofres sag:

- Utallige danskere udsættes for det, der er langt værre uden at du og dit parti løfter et øjenbryn, skriver Peter H på ministerens Facebook-side og på DR Nyheders Facebook har Brian H fået imponerende 96 likes for denne betragtning:

Man glemmer alle dem der bliver slået til lirekassemand

- Hvor er det ynkeligt at man glemmer alle dem der bliver slået til lirekassemand eller voldtaget

- Men så snart det er noget der er tæt på en politikker skal det nok blive slået stort op, skriver Henrik.

