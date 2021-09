Voldsom debat: Minkavlere klar igen

Vi skylder minkavlerne

Venstre:

- Vi skylder i den grad minkavlerne et svar. De er gået rundt i uvished længe nu. Der er minkavl andre steder i verden, hvor det ikke er gået galt.

- Derfor er det stærkt kritisk, at regeringen ikke har spurgt SSI om, hvordan man kan have minkavl i Danmark. De har ikke søgt muligheder eller løsninger, siger ordfører for mink hos Venstre, Thomas Danielsen.

SF:

- Ideelt set så vi gerne, at man vedtog, at forbuddet var permanent. Og dermed give avlerne en klar besked om, at det mest fornuftige ville være at finde noget andet at lave.

- Lige nu bliver de holdt i en venteposition.

- Men når der ikke er flertal for en permanent nedlukning, så er det mest fornuftige at fastholde det midlertidige forbud, siger SFs fødevareordfører Carl Valentin.

Konservative:

- Jeg forstår ikke, hvorfor ministeren pludseligt har skabt tvivl om, hvorvidt der kan være minkavl fra 2022. Covid-19 er ikke længere en kritisk sygdom og situationen er en helt anden, end den var.

- Nu må ministeren træffe en beslutning. Enten tillader han minkavl, eller også må han forbyde det sammen med støttepartierne, siger De Konservatives fødevareordfører, Per Larsen og fortsætter:

Enhedslisten:

- Det her en politisk sag, hvor der er to gode argumenter.

- Vi er både imod minkavl af dyreetiske grunde og af sundhedsmæssige grunde, siger Enhedslistens fødevare- og dyrevelfærdsordfører, Søren Egge Rasmussen.

Kilde: Ritzau