Voldsom debat: Så slipper de for det her

Danmarks plan om at sende asylsøgere til Afrika, skaber voldsom debat i Sverige. På Facebook bliver vi nu kaldt et foregangsland

- Danmark er et foregangsland.

- Som sædvanligt.

Sådan skriver M. Sjöberg i en meget populær kommentar (289 likes) på den store svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om de planer Danmark har om at sende asylsøgere til et asylcenter udenfor Europa.

Bedre styr på indvandringen

- Danmark har en klog regering, som sætter danskarne i førsta række, mens vores Anders And-regering sætter svenskere sidst, skriver Kennerth L, der har fået 91 likes samme sted. Samlet har opslaget fået mere end 390 kommentarer, 1000 likes og 200 vrede smileys). På SVTs - Sveriges svar på DR - Facebook-profil, er der også voldsom misundelse at spore i mange af de 600 kommentarer, der er skrevet:

- Fin beslutning.

- Bedre at have styr på indvandringen end at kæmpe med ukontrolleret indvandring.

Så man undgå de livsfarlige bådrejser

- Måske noget EU kan overveje, skriver Christina V. i en kommentar, der har fået 101 likes og Helena L. synes planen er barsk - men god:

- Fordelen er at man så kan undgå de livsfarlig bådrejser over Middelhavet.

Og generelt har mange mennesker fra afrikanske lande en vældig fejlagtig opfattelse af Europa og helt urealistiske forventninger, skriver Helena.

På SVT er der samlet kommet 500 likes og 100 vrede smileys. En af dem, der ikke er glad for ideen, er Mats T:

- Jeg sætter aldrig frivilligt mine fødder i Danmark.

- Der er mange lande, der er meget bedre, skriver Mats.