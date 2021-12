Voldsom venteliste: Nummer 2201 i køen

Det er korrekt, at vi har et stort depot af patienter, der afventer udredning/ behandling i vores endoskopiafsnit, skriver Herlev Hospital til nationen!, der torsdag blev kontaktat Torsdag blev

- Hej.

- Jeg var til koloskopi, sådan en tarmundersøgelse, hos en speciallæge d. 26 oktober.

- Og han fandt noget – en gevækst – der skulle væk, fordi det kunne udvikle sig til noget, der godt kunne blive farligt.

- Jeg blev henvist til mave- tarm-afdelingen på Herlev, og så ventede jeg på at blive indkaldt … men intet skete.

Ferie og corona og meget lang kø

Sådan lød det torsdag morgen, da en nervøs mand i halvfjerdsårsalderen – der ønskede at være anonym af hensyn til sin familie, som han ikke vil gøre nervøs – kontaktede nationen!, for at få sat fokus på situationen i det danske sundhedsvæsen. For manden var helt paf efter en samtale med Herlev – og synes at hele Danmark skal høre, hvad han har fået at vide.

nationen! har bedt Herlev Hospital om at kommentere hans henvendelse – og svare på hvor lang tid ventetiden lige nu er på at få opereret en gevækst væk fra tarmen – og deres svar kan du læse nedenfor.

Mandens henvendelse fortsatte nemlig således:

- Jeg ringede så til Herlev i går og spurgte, hvornår det blev min tur.

- Den venlige dame svarede, at der var 2200 i kø. Og at de ikke kunne sige noget om nogen dato.

Damen brugte ordet 'kaos'

- Damen sagde at der jo var noget, der hed corona, og at der er mange, der skal holde ferie, og at der jo kun er 21 arbejdsdage på en måned.

- Og brugte hun ordet ’kaos’.

- Jeg har haft et godt liv, men helt ærligt, synes jeg det vil være bittert at gå rundt, mens min farlige gevækst muligvis vokser og breder sig og det ender med at blive livsfarligt, sagde manden, og nationen! har spurgt Herlev, hvor mange der lige nu venter på en behandling på mave-tarm-afdelingen? Og hvor lang tid ventetiden på at få opereret en gevækst væk fra tarmen er?

Hospital: Der er ikke mistanke om cancer

Og hospitalet har sendt dette svar - der dog ikke indeholder nogle konkrete tal:

- Når patienter henvises, kan de enten henvises i et cancerpakkeforløb eller et udredningsforløb.

- Patienter i et cancerpakkeforløb skal undersøges/ behandles inden for 9 dage. Det overholder Herlev.

- Patienter i et udredningsforløb (hvor der ikke er mistanke om cancer) skal have en tid inden for 4 uger – det kan vi ikke honorere for alle patienter.

Og ikke mistanke om noget ondartet

- Det er en konsekvens af nedluk under første bølge af COVID, strejke blandt sygeplejerskerne samt det forhold at de sygeplejersker, der har strejket, har skulle afholde deres ferie i indeværende år. Alle patienterne i udredningsforløb får deres henvisninger lægeligt vurderet i forhold til, hvornår vi indkalder dem. Ventetiderne for patienter i udredningsforløb er derfor individuelle.

- Som vi læser aktuelle case (vi ved ikke, hvem patienten er), har patienten været undersøgt ved en speciallæge, som har vurderet og henvist patienten.

- Hvis speciallægen havde mistænkt noget ondartet, ville han have henvist patienten i et cancerpakkeforløb, og patienten ville have fået tilbudt en tid inden for 9 dage.

Mange patienter venter - og vi arbejder aftenåbning

- Grunden til at patienten først har fået en senere tid er, at den henvisende speciallæge samt den visiterende speciallæge på Herlev har vurderet, at der ikke er tale om noget ondartet.

- Det er korrekt, at vi har et stort depot af patienter, der afventer udredning/ behandling i vores endoskopiafsnit.

- Aktuelt arbejder vi på, om vi kan udvide kapaciteten ved at holde aftenåbent.

- Desuden arbejdes der – på hospitals- såvel som regionalt niveau – på tiltag, for at tiltrække/ fastholde sygeplejersker.

- Samtidig er der åbnet op for, fra Regionen, at vi kan sende patienter til privathospitaler og privatpraktiserende speciallæger, hvilket vi også gør i stort omfang, skriver Herlev Hospital, der dog nævner, at en del af de patienter, vi har på venteliste, ikke kan håndteres af de privatpraktiserende læger og/ eller privathospitalerne.