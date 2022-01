Voldsomt: El-selskaber scorer 132 milliarder

Hvis nogen ikke har opdaget at elpriserne er steget, så kig lige på de spritnye handelstal for branchen 'elforsyning' hos Danmarks Statistik.

- Firmaernes salg i alt inkl. energi steg 38 pct., når november 2021 sammenlignes med november 2020.



- Den største stigning ses i branchen elforsyning.

Fra 45 til 132 milliarder på et år

- Salget i denne branche steg fra 45 mia. kr. i november 2020 til 132 mia kr. i november 2021.

- Udviklingen skal ses i lyset af de store stigninger i energipriserne i 2021.

Den dyreste enhed bestemmer prisen

Sådan skriver Danmarks Statistik i deres seneste udgivelse 'Firmaernes salg fortsat på et højt niveau'. En udgivelse, der igen-igen vidner om at danskeres økonomi er meget hårdt ramt af energiregninger.

En stor del af el-salget foregår dog ifølge Danmarks Statistik over landets grænser. Og kigger man på posten 'indenlandsk salg' er handlen 'kun steget fra 13 milliarder i 3.kvartal 2020 til 53 milliarder i 3. kvartal 2021. De tal er dog uden de astronomiske november-tal.

Naturgas driver prisen op - også på vindmøllestrøm

Dansk Energi skriver på deres hjemmeside, at den primære årsag til de stigende elpriser er, at prisen på den fossile naturgas er mere end ti-doblet siden sidste efterår.

- Markedet for el fungerer nemlig sådan, at det er den dyreste nødvendige elproducerende enhed, der til enhver tid bestemmer prisen på al strøm, der udbydes på det internationale marked.

- Ofte er der behov for et dyrt gasfyret værk, som derfor sætter prisen i elmarkedet, skriver Dansk Energi, og nationen! har modtaget et brev fra Kurt, der synes den forklaring vidner om, at elmarkedet er en stor omgang tyveri af forbrugernes penge.



Kurt har også sendt det her skema med:

Kurt: Vi betaler overpris

- Se her. Det er vores, Danmarks, elproduktion fordelt på brændsler.

- Gas står for ca. 5% og er dalende.

- Alligevel står den for 100% af afregningsprisen hos kunderne.

- Dette afregningsprincip gælder over hele Europa. Altså betaler vi overpris for 95% af den strøm vi forbruger.

Og ikke mindst moms

- Og vi betaler afgifter, baseret på en produktion som svarer til 5%, på 95% af vores forbrug.

- Det er både strømprisen på langt billigere produkter - sol, vind - biomasse etc. - samt afgifter til transmission måler etc. Samt ikke mindst moms!

- Det er slet og ret tyveri, skriver Kurt.

nationen! har spurgt Dansk Energi, hvorfor det er den dyreste nødvendige enhed, der bestemmer prisen på el. Og det svarer Dansk Energi på sådan her::

El er en vare på en frit marked

- Engros elprisen fastsættes time for time på den nordiske elbørs, Nordpool efter den såkaldte Pay-as-clear model.

- Her matches elproduktion og elforbrug billigst muligt.

- Det gøres på den måde at man fylder op med den billigste produktion indtil man opfylder forbruget og der opstår et priskryds, på samme måde som alle mulige andre varer i et frit marked.

Det sidste værk sætter prisen

- Det sidste værk som er nødvendigt for at opfylde forbruget, vil derfor sætter elprisen den pågældende time.

- Når der er meget vind, som i dag, er det måske en vindmølle eller et kraftvarmeværk som sætter en lav pris, mens i timer med lidt vind vil det måske være et meget dyrt gaskraftværk som bliver prissættende.

- Denne model sikrer mod spekulation i marked som alternative modeller indbyder til, da alle har incitament til at byde ind billigt muligt med deres rene produktionsomkostninger.

Og vi er sluppet af med de dyreste værker

- Modellen har vist sig meget effektiv til at få lukket de dyre og ineffektive værker ud og har bevirket at det kan betale sig at bygge sol og vindkraft uden støtte.

- Tydeligt illustreret med det seneste havmølleudbud af Thor parken, hvor parken ikke blot er støttefri, men betaler 2,8 mia kr til statskassen.

- Den nuværende situation med høje gaspriser og deraf høje elpriser øger incitamentet til at spare på energien og til at bygge ny og billig produktion, som forhåbentligt snart kan komme os til gavn i form af lavere elpriser.

Alternativet kan være nationalisering

- Alternative modeller er udover nationalisering af det frie marked, som vi kun kender fra monopoler, er det såkaldte Pay-as-bid model, hvor alle får den pris de byder ind i marked.

- Denne model vil bevirke at aktørerne spekulerer i at byde ind med den pris marked clearer til. Kun hvis alle aktører har perfekt indsigt i markedet kan denne model sikre lige så lave elpriser som Pay-as-clear modellen, skriver Dansk Energi til nationen!

100 millioner og 50 millioner

Regeringen har spillet ud med en varmehjælpspakke på 100 mio kr - i går sagde Venstre, at de synes danskerne skal have hjælp for 50 millioner - og Nye Borgerlige har bedt to ministre om at deltage i en debat, hvor der skal svares på spørgsmålet: