Voldsomt fald: Her bor corona-taberne

- Det er gået godt for industrivirksomhederne i Varde Kommune.

- Ingen tvivl om det.

Sådan siger Villy Nielsen, formand i 3F Varde-Billund til TV Syd, om det voldsomme fald i ledigheden på 20 procent, som Varde Kommune kan konstatere efter et år og nogle måneder med corona.

20 procent færre ledige

8. marts 2020 var der således 900 ledige tilmeldt i den sydjyske kommune - forleden var der 718. Og i alt er ledigheden nu - sammenlignet med situationen før corona-nedlukningen - faldet i 13 ud af 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland.

Samme situation gør sig stort set gældende i resten af Jylland og på Fyn. Desværre ser det skidt ud for Sjælland.

Vidt forskellig

- Mange kommuner har nu lavere ledighed end før krisen.

- Det er samtidig vigtigt at have blik for, at situationen er vidt forskellig fra kommune til kommune.

- Vi kan se, at særligt hovedstadskommunerne har store udfordringer, og selvfølgelig er Dragør og Tårnby samt Billund ekstraordinært hårdt ramt på grund af langt mindre flytrafik, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i en pressemeddelse, der fulgte med offentliggørelsen af landstal, det viser, at ledigheden i hovedstadsregionen er steget med cirka 10.000 fra marts 2020 til 16. maj 2021.

Uden hovedstaden ville ledighedstallene se fantastiske ud. Screenshot fra Beskægtigelsesministeriet.

Meget coronahjælp havnede på Sjælland

På Sjælland - uden for hovedstaden - er ledigheden steget med cirka 1200 i samme perioder, mens den er faldet med 200 personer på Bornholm.

Sydjylland har også oplevet et fald i ledigheden - på cirka 1000 borgere - Vestjylland har et fald på cirka 500, og i Nordjylland er faldet på 1300, mens Østjylland har en lille stigning på 116 personer. Fra 22.271 ledige 8. marts 2020 til nu (16. maj) 22.387 ledige.

187 kr. i timen er bedre end 110 kr.

Der er dog også mangel på arbejdskraft i visse brancher i København, hvor folk kan få job som corona-testere til timelønninger, der er væsentlig højere end i f.eks. cafe-branchen, men hvad siger du?

I begyndelsen af februar viste tal fra Erhvervsministeriet i øvrigt, at jyder i snit havde modtaget 3700 kr. fra coronahjælpepakkerne, mens hver sjællænder i snit havde modtaget 6100 kr.