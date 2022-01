Voldsomt: Familie smidt ud

Syd- og Sønderjyllands Politi har taget et nyt værktøj fra bandepakkerne i brug for at skabe tryghed blandt borgerne i Esbjerg. Nu mister familien til en 19-årig ung mand, dømt for grov bandekriminalitet, boligen

- Vi er meget bevidste om, at dette er en voldsom sanktion, ud over at den 19-årige er blevet idømt en fængselsstraf.

- Men omvendt ønsker både politi og Esbjerg Kommune at sende et klart signal: Vi lægger det størst mulige pres på bandemiljøet og tager samtlige værktøjer fra bandepakkerne i brug for at sætte ind mod kriminaliteten og skabe øget tryghed.

Seks måneder for vold mod beboer i samme kvarter

Sådan siger politidirektøren for Syd- og Sønderjyllands Politi, Frits Kjeldsen, i en pressemeddelelse om en familie fra Boligforeningen Ungdomsbo.

Familien er nemlig smidt ud af boligen på Stengårdsvej i Esbjerg, fordi familiens 19-årige søn sidste år fik seks måneders fængsel - plus en betinget udvisning - for grov, banderelateret vold mod en 31-årig mand i boligkvarteret.

Der skal være trygt

En adfærd, der ifølge politiet skaber utryghed.

- Vi har også en stor interesse i, at der skal være trygge omgivelser for vores beboere, siger boligdirektør Flemming Agerskov Christensen i samme pressemeddelelse. Og på den lokale avis Jydskevestkystens Facebook-profilm er der solid opbakning til politiet og boligforeningen.

- De må jo lære, at de ulovligheder de begår, har konsekvenser for mange.

- Og nu også deres egen familie, skriver Irene N. i en af de 263 kommentarer, der er skrevet.

De må tage konsekvensen

- Det er SÅ fint. De evnede ikke at opdrage deres afkom til at overholde loven, så må de jo tage konsekvensen, skriver Lotte P, mens Tove T. er rystet over sagen og læsernes reaktion:

- Hold kæft for nogen kommentarer.

- Det er sgu da en syg lovgivning, skriver hun, men hvad tænker du?