Voldsomt: Opgør om dåsepant endte med lussing og haglgevær

- Jeg var der for at få deres pant.

- Jeg troede ikke de havde brug for den.

- Og da de hetzede mig, så gav jeg hende en lussing.

- Det var ikke meningen, at jeg skulle slå hende.

Hun ramte mig i maven

Sådan siger Abdoulie, 26-årig hjemløs gambianer, om den meget voldsomme episode, der udspandt sig i mandags i Stockholms sydlige bydel Snösätra.

For selv om Abdouille ifølge avisen Expressen forsøgte at flygte efter at han havde langet kvinden med dåsen en lussing, så blev han jagtet af kvindens mand. Og da han et stykke tid senere vendte tilbage for at hente sin sæk med tomme dåser, så stod kvinden parat med et haglgevær:

Nu er kvinden sigtet

- Hun ramte mig i maven og armen, og jeg kunne ikke gå, fortæller Abdouille til svenske medier, der også kan fortælle, at parret er anholdt, sigtet for drabsforsøg.

Det er ikke første gang en svensker reagerer voldsomt over for en person, der tigger eller samler dåser. Sidste sommer blev en rumænsk mand hjemløs mand dræbt, og medier kan jævnligt berette om overgreb.

Og for fire år siden viste en rapport, at mange af de EU-borgere, der lever i Sverige og ernærer sig ved at tigge, bliver udsat for trusler, stenkast, knivangreb - og at nogle også er blevet overhældt med syre, tændvæske og skudt på med luftgevær.

