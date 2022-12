Vollmose-muslim: Kim alt det I lyster

- Ja, jeg er muslim – og troende muslim.

- Og jeg vil elske, hvis der bliver kimet løs i Vollsmose, hvor jeg bor.

Kim kim kim

- Kim kim kim – så meget I har lyst.

- Det er helt misforstået hensyn, det menighedsrådet har taget.

Sådan siger Abdinoor Adam Hassan, næstformand i en af de de boligafdelinger, der ligger tæt på Vollsmose Kirke, til nationen! om at menighedsrådet - for at 'tage hensyn' til muslimske naboer - ikke vil tillade kimning med klokkerne op til julegudstjenesten:

Danskerne skal ikke begrænses i deres tro

- Det sidste jeg vil have at nogen skal anklage mig for er, at jeg begrænser danskere i at være troende, fortsætter Abdinoor.

Fra Kirkeministeriets klokkeringe-vejledning.

Håber på kimning næste år

Vollsmose Kirke fik ny præst for to år siden, og det er ham, der gerne vil kime til julefest, men meninghedsrådet sagde nej:

- Jeg havde ansøgt menighedsrådet om, at vi også skulle kime med klokken i Vollsmose, men fra menighedsrådets side har de sagt: Vi vil ikke provokere vores muslimske naboer ved at indføre kimning ved højtiderne, siger Jens Lind Andersen til DR Fyn, og til nationen! siger han, at han håber, at klokke-debatten kan foregå i en god tone - og at der kan kimes med klokkerne næste år.