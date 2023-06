Voucher-fælde: Raser mod DBU

- Jeg er sgu rystet over, hvor elendigt DBU Billetsalg behandler deres kunder.

- I november fik jeg – som 'basis-medlem' hos DBU – et tilbud om at 'give en landskampsbillet i julegave'. Altså at købe billet før de bliver givet fri.

Troede det var en billet

- Tilbuddet er, at jeg kan købe en voksen og en børnebillet til en værdi af i alt 840 kr...'så hvis du vil glæde en ung fodboldfan, er det nu, du skal slå til' skriver DBU, som er kommet 'i julehumør'.

- Jeg skynder mig at købe billetter til Danmark- Nordirland 16. juni i Parken.

- Det viser sig så bare, at det ikke er billetter man køber, men en VOUCHER. Som senere skal indløses.

Men jeg kan ikke få den til at virke

Sådan indleder Svend S. et brev til nationen! om at være en god far, der gerne vil glæde sin søn med tur i parken og se landskamp. Men ende som en far, der må betale dummebøde, fordi voucher-systemet hos DBU ikke ville, som han ville.

For 10. maj 2023 fik han besked på, at han fra 11. maj kl. 10.00 kan købe de rigtige billetter til kampen. Og at han her skal bruge voucheren. Men noget går galt – og da han efter lang kø til online-køb endelig kommer igennem, koster de eneste billetter han kan finde, ikke 840 kroner for et barn og en voksen...nej, de koster 950 kroner stykket - altså 1900 kroner i alt?!?

Virker systemet?

Svends brev – som nationen! har bedt DBU om at kommentere – fortsætter derfor således:

- Jeg kan IKKE få VOUCHEREN til at virke på siden, og jeg tænker om der mon er udsolgt af de 'billige' billetter. Og om systemet mon virker? Og om han gør noget forkert?

- Alt skal ordnes i en fart, for der er mange i kø bag mig - og jeg er nervøs for at ryge af og miste muligheden for at købe billtetter.

Tror på DBUs kundeservice

- Jeg beslutter derfor at købe de to dyre billetter og tænker, at en jeg i det mindste jo kan få mine 840 voucher-kroner tilbage efterfølgende ved at kontakte DBU's kundeservice.

- Dér tager jeg så grueligt fejl.

Men de kan ikke hjælpe på bagkant

- For meldingen fra DBU Billetsalg er - på mail: ’Jeg kan godt se, at du ikke har benyttet din rabat, i forbindelse med køb af julepakken. Vi kan ikke hjælpe dig på bagkant, medmindre du har dokumentation for, at du ikke havde mulighed for at indløse din rabat. Det er på eget ansvar at bruge rabatten korrekt og ligge den rigtige sum ind på den rigtige billet, skriver Svend E, der får samme besked, da han kommer igennem til DBU på telefonen.

Julehumør: 2740 kr

Svend står nu med to billetter, som i stedet for 840 kroner har kostet 1900 kroner. Derudover står jeg med en voucher på 840 kroner, som udløber den 16 juni!! - som DBU nægter at refundere eller overføre til fremtidige køb.

Dvs at det kommer til at koste ham 2740 kroner, at DBU var i 'julehumør'! Over tre gange dyrere end lovet i mailen, og det synes han er skammeligt.

nationen! har spurgt DBU, hvorfor de har et så elendigt et bookingsystem, at brugerne kan havne i en fælde som denne? Og om deres salg af billetter er underlagt loven forbrugerbeskyttelse? Og om DBU vil beholde Svends 840 kroner – og hvor mange, der ligesom Svend er faldet i DBUs voucherfælde? Og set svarer DBU på sådan her:

Vi har forklaret det udførligt

- Vores billetafdeling har lavet en gennemgang med sagen, og den viser, at vi af tre omgange har vejledt ham om, hvordan han skulle bruge sin voucher, hvor vi udførligt forklarede, at hans voucher var gældende for pladserne under kategorien 'Det Sikre Valg'.

- I stedet vælger han at købe til kategorien 'Kongepladserne', hvor voucheren ikke virker, selvom der var masser tilbage under 'Det Sikre Valg'. Vi mener derfor ikke, at vi har begået nogle fejl i denne sag.

Og forbrugeromdbudsmanden er enige

- Svend kan ikke fortryde købet, og vi kan heller ikke refundere hans betalte beløb, som Forbrugerombudsmanden også giver os ret i jf. skrift omkring elektroniske gavekort, men det sker, at der stadig kommer billetter til salg til kampen mod Nordirland, og eftersom hans voucher stadig er aktiv, kan han stadig bruge det til at hente billetter.

- Vi beklager, at Svend Erik har haft en dårlig oplevelse, men vi har gjort alt, hvad vi kunne for at hjælpe ham.

nationen! er ikke modtagelig

- Vi beklager også, at nationen! ikke selv vil researche historier og ikke er modtagelige for dokumentation, så denne sag skal blive en artikel baseret på udokumenterede anklager, skriver DBUs Jakob Høyer, men hvad med dig?