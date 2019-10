Vred mor: 3000 kr ekstra for søn i privatskole

- Jeg bliver simpelthen så p. vred, hvis de skærer så meget på privatskolerne, efter at have ødelagt folkeskolen i en grad så nogle af os ikke har haft anden mulighed end at tage vores børn ud og sætte dem i en privatskole.

- Nu får min dreng endelig ordblindeundervisning.

- Socialdemokraterne er hyklerisk, øv.

Raser over finanslovsforslag: - Det skal dø

Hver elev mister 2994 kr i tilskud

Sådan skriver Anne H i en kommentar om regeringens finanslovsforslag på SF'eren Jacob Marks Facebook-profil.

Et af finanslovs-forslagene handler netop om at ændre på den såkaldte 'koblingsprocent' for de frie grundskoler, der skal sættes ned til 71 procent fra i dag 76 procent. Og det har finansministeriet tidligere beregnet vil betyde at privatskolerne mister 2.994 kroner i tilskud om året for hver elev.

Flere må nøjes med folkeskolen

- Som frygtet bliver det nu sværere økonomisk for familier frit at vælge skole.

- Regeringen vil skære i støtten til fri- og privatskoler, skriver Christina M på sin Facebook, og på Dansk Friskoleforenings Facebook-side er der heller ikke meget opbakning til forslaget, der vil give nogle hundrede millioner kr. i statskassen:



Kun for de riges børn

- Ved at fjerne noget af tilskuddet risikerer man vel bare, at den sociale fordeling af dem, der fortsat har mulighed for den højere egenbetaling og dem 'der må nøjes' med folkeskolerne vil blive endnu større end den er idag, skriver Bettina S i en kommentar, og den er Sarah L helt enig i:

- Friskoler skal åbenbart kun være for de riges børn, skriver Sarah, mens Bo N på nationen! argumenterer for forslaget:

Privat betyder at man selv betaler

- Hvad er problemet i at MAN SELV betaler for at benytte PRIVAT skole!

- Syntes sgu ærligt talt, at det liberale hyklerkor kun er liberalt, hvis de får statsunderstøttelse.skriver, Bo, men hvad tænker du?