Vred mor: Pædagoger vil ikke lave æblebåde

nationen! har modtaget et brev fra en mor, der synes, at pædagogerne i hendes barns børnehave skal bruge tid på at skære børnenes frugt ud. Hun vil godt høre, om andre synes det samme.

- Hej.

- I min datters børnehave har der været frugtordning.

- Alle børn skulle medbringe to stk. frugt hver morgen. Frugten blev skåret ud og serveret på et stort fad til alle børnene senere på dagen.

- Ordningen fungerede virkelig godt.

Der er frugt: 'Jaaaaaaaa'

- Jeg husker særligt en dag, hvor en pige løb hen til en anden pige og sagde 'der er frugt'. Pigen råbte 'jaaaaaaaaa' og sammen løb de to piger hen til fadet og fik æbler, banen og andet godt.

- Men pga. corona stoppede frugtordningen, så nu skal børnene beholde deres egen frugt i tasken, og begge stykker frugt kommer næsten altid retur hver dag.

- Der er ingen frugtstund kl. 14 mere. Børnene kan bare spise deres medbragte æble når de har lyst, og så bliver det ikke spist.

Så lang tid tager det altså ikke

Sådan indleder en mor et brev til nationen! om den måde, pædagogerne i hendes barns børnehave udfører deres arbejde på. Moderen - der vil være anonym, fordi hun ikke gider have vrøvl med børnehaven - skriver, at hun ikke er den eneste i forældregruppen, der ærgrer sig over at frugtanretningen nu er fortid. Og hun vil gerne høre hvad andre forældre i andre børnehaver mener. hendes brev - som du gerne må dele til alle, der er interesserede i frugtordninger i børnehaver - fortsætter nemlig således:

Frugt og fællesskab betyder meget

- Jeg har fået at vide af lederen, at frugtordningen ikke kommer igen pga. hygiejne, og fordi pædagogerne så bliver aflastede.

- Det er jeg vred over.

- Det er vigtigt at give børn sunde vaner så tidligt som muligt, og så lang tid tager det altså ikke at skære et æble ud i æblebåde.

- Hvis pædagogerne vasker hænder, inden frugten skæres ud, er hygiejnen ikke et problem. Det var den jo heller ikke før corona.

- Som pædagog må man da vide, at fællesskabet betyder meget for børn.

- Et stort fad med frugt, der serveres for alle på et bestemt tidspunkt, er langt mere appellerende for børn, end at de bare kan spise deres egen pære, skriver moderen, der altså gerne vil høre, om det kun er hende, der mener at pædagogudskåret fællesfrugt er vigtig.