Vred over pølse-forbud: Mor vil tage barn ud af børnehave

Er det foragt for flertallet at tage hensyn til mindretallet og forbyde svinekød i børnehaver? Det mener mange pølse- og schnitzelglade tyskere.

- Vi er gæster i vores eget land.

Sådan skriver Frank U i en meget populær kommentar (2200 likes) på tyske Bild.de's Facebook-profil om de to børnehaver i byen Leipzig, der nu under navnet 'ren sjæl' (seelenheil) indfører et totalt flæskeforbud for de i alt 350 indskrevne børn.

Pølser, flæsk, schnitzler og gelatineholdige vingummi-bamser er dermed fortid, og Birgit G er heller ikke begejstret:

Ville tage mit barn ud straks

- Lad os fornægte os selv igen...

- Jeg troede vi gerne ville leve med hinanden, men som jeg ser det, så er det os, der er nødt til at justere vores måde at leve.

- Men tolerance og respekt er ikke en one-way road, skriver Birgit G, og Marion K. er parat til at handle, hvis griseforbuddet rammer hendes by:

- Ville tage mit barn ud af børnehaven/vuggestuen med det samme, skriver hun.

Nyheden om den grisefri børnemenu blev bragt i går, og kort før midnat skrev Bilds politiske redaktør Ralf Schuler en ganske kort og ret kritisk kommentar om sagen. Den ligger stadig på listen over mest læste. Han skriver bla.

- Hvis alle andre på grund af to muslimske børn skal ændre deres kost, bliver mindretalsbeskyttelse en foragt for flertallet.

Du kan fravælge retter

- Hvis du har specielle spisevaner, kan du fravælge retter, udelade ingredienser og have private måltider.

- Ikke kun elementære demokratiske principper tilsidesættes af dette mindretals diktat, men også adskillelsen af religion og stat.

- Schnitzler kan være valgfri, det kan de grundlæggende regler for vores sameksistens ikke, skriver Ralf, men hvad siger du?