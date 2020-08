Vred på app: Gik hjem fra arbejde

- Vi blev hjemme fra skole/arbejde torsdag.

- Vi har været ude og blive testet og har tid igen på lørdag til test.

- Vi har siden onsdag (da vi fik beskederne på mobilen) opholdt os i hvert vores rum, og min datter har aflyst kærestens weekend besøg fra Jylland.

- Jeg har aflyst at bilen skulle på værksted ...

Sådan ser den besked ud, man IKKE behøver reagere på.

Sådan skriver Jette til nationen! om at modtage en i hendes øjne alvorlig besked via appen Smittestop i telefonen - og så finde ud af, at beskeden slet ikke var så alvorlig, som hun troede.

Se også: Otte eksponeringer: Skal jeg gå hjem?

For folkene bag appen, der er udviklet af af Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen og hentet af flere end en million danskere, kunne torsdag fortælle, at den rigtige og alvorlige besked ser helt anderledes ud (den kan du se nedenfor).

Og at de er i dialog med både Apple og Google om de forvirrende beskeder:

Denne besked skal du reagere på.

Den rigtige smittestop-besked

- Hvis du ikke har fået en besked fra smittestops-appen om smitterisiko, men har fået besked fra styresystemet om potentielle eksponeringer, så betyder det, at kontakten med den anden app-bruger ikke opfylder de sundhedsfaglige betingelserne for at udgøre en smitterisiko.

- Dvs. den har ikke været i kontakt over 15 minutter i under 1 meter på et tidspunkt tæt på symptomdebut.

- Sundheds- og Ældreministeriet er bevidste om, at teksten kan være svær at forstå og kan skabe forvirring.

Vi er i dialog om mere brugervenlig tekst

- Vi er derfor i dialog med Google og Apple omkring beskeden, herunder muligheden for at gøre teksten mere brugervenlig eller helt stoppe udsendelsen, oplyser ministeriet, men Jette synes, det er ret så forvirrende og irriterende, at hun og datteren nu har brugt en dag i selvisolation og aflyst autoværksted og kærestebesøg pga. af en besked fra et styresystem:

Masse unødig isolation

- Det virker, som om appen kan bringe en masse unødig isolation og testning med sig.

- Og hvis den sender misvisende notifikationer, kan den måske gøre mere skade end gavn for samfundet, skriver Jette.

Hvis du får en 'rigtig' besked om smitte, skal du følge de her retningslinjer.