Vrede bilister: Rammer os selv

- Jeg troede, at 'sanktioner' mod et andet land betød, at det andet land kommer til at mærke konsekvenser???

- Det som EU nu gør igen igen er at 'skyde' mod sine egne borgere......

- Det er selvmål EU.

Så skal afgiften ned

Sådan skriver Peter M. i en af de - hold fast - 1200+ kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om dieselpriserne, der stiger om en uges tid fordi endnu en omgang EU-sanktioner mod Rusland træder i kraft.

Og som det fremgår er Peter lang fra den eneste, der er utilfreds med prisstigningen, der sker fordi Europa skal finde op de mod 700.000 tønder olie, der i dag bliver importeret fra Rusland, på verdensmarkedet:

- Nuvel, så forventer jeg også at staten her i Danmark tager ansvar og går ind og justerer i misundelsesafgiften, som dieselbiler her i landet er pålagt pga 'fordelen', man havde ved den billigere brændstof, skriver Jesper K i en anden kommentar, mens Pernille maler et ret dystert billede op i en tredje kommentar:

Putins geniale olietrick

Og man er nok nødt til at stoppe med at arbejde

- Ja, så er man nok nødt til at stoppe med ens job, da det bliver for dyrt at komme frem og tilbage.

- Vores dagligvarer kommer til at stige igen, da fragten med lastbil bliver så dyr.

- Og vores regering gør ingenting, skriver Pernille, men hvad tænker du?

Staten hiver ganske mange milliarder ind på diesel- og benzinafgifter. Alene benzin igiver mere end en 500 mio hver måned til Skat. Screenshot fra Skatteministeriet.dk

Mange lande - bla. Tyskand og Sverige - har tidligere sænket brændstofafgifterne med henvisning til krigen i Ukraine, men de danske politikere har nægtet.

Minister: Danskerne skal ikke have rabat