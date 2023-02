Vrede jyder: Nu begynder det

Vindmøllebranchen har bedt om endnu et område til at teste gigantiske møller - og der er kig på blandt andet Vadehavet. Det synes nogle af de lokale naturelskere er helt ufatteligt og nu vil de starte et 'tryk'

- Hvordan kan nogen acceptere, at Danmarks vigtigste bidrag til verdens natur skal ødelægges i en tid med global biodiversitetskrise?

- Hvordan kan det gå så vidt, at den dansk-hollandsk-tyske UNESCO verdensarv er truet?

- At det ikoniske kulturlandskab i marsken skamferes trods generationer af menneskers beskyttelse og benyttelse på tværs af Vadehavets grænser.

- Hvorfor er der stilhed før storm?

Hvor er det grimt

Nationalpark Vadehavet har udarbejdet illustrationer, er viser hvor meget en vindmølle på 450 meter fylder i det flade landskab.

Vil starte et 'utvetydigt tryk'

Sådan skriver formandsskabet for Nationalpark Vadehavets bestyrelse og råd om det møde, de holder på onsdag på DanHostel i Esbjerg. Et møde om de folketings-politikere, der har lanceret planer om evt. at placere et testcenter for op mod 450 meter høje gigantvindmøller med tilhørende 300 meter lystårne i et en af Danmarks Nationalparker. Og den vrede vrede og dybe forundring, planerne, der kom til offentlighedens kendskab i juni, har vakt:

- En række berørte og frustrerede borgere har henvendt sig til nationalparksekretariatet om hjælp

- Formålet med mødet er at starte et utvetydigt tryk fra alle, der kerer sig om Vadehavet.

Folkelig modstand og naturforsvar

- Vi ønsker, gennem folkelig modstand og forsvar for enestående natur, at få ændret (u)ansvarlige politikeres planer om at placere gigantisk havvindmølleindustri i Nationalpark Vadehavet, står der i invitationen, og ser man i den nyhed Indenrigsministeriet lagde ud i juni om et kommende testcenter, så ved politikerne godt, at der kommer ballade:

Vindbranchen: Ikke godt nok

- Det er en vanskelig opgave at finde egnede arealer til afprøvning af højere vindmøller i et tætbefolket land som Danmark.

- Vindbranchen har imidlertid klart tilkendegivet, at de nuværende testforhold ikke modsvarer branchens behov.

- Netop adgang til tidssvarende testfaciliteter tæt på producenternes udviklingsafdelinger i Danmark betragtes som en væsentlig forudsætning for at sikre, at den danske vindbranche fortsat kan være førende på verdensplan og bidrage til vækst og beskæftigelse i hele Danmark, skriver ministeriet, men hvad siger du?