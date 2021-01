VVS'er svarer igen: Kunderne er emsige

- Min mand er el-installatør og han har da både mundbind og sprit med og bruger det hos de kunder der ønsker det.

- Det er da også helt i orden at ønske det, som kunde.

Sådan skriver Sussi A i en af mere end 1350 kommentarer, der er skrevet på nationen! og Ekstra Bladets Facebook-profil om håndværkeres brug eller ikke-brug af mundbind, når de udfører arbejde i private hjem.

Lav en 'corona'-aftale før arbejdet skal udføres

Lige nu er det nemlig i stor stil op til kunderne og håndværkerne selv, at indgå en aftale vedrørende corona-sikkerhed om afstand, mundbind og afspritning, men rigtig mange mener (62 procent, 40.455 har stemt), at der burde være regler.

Regler, der giver kunderne ret til at kræve at håndværkere bruger mundbind.

Men Jari P. - der selv er håndværker med mundbind - fortæller, at mundbind kan give problemer:

Kunderne udsætter os for fare

- Nu har jeg brugt mundbind i forbindelse med mit job, og det der sker, når du kommer med et mundbind på er, at beboeren mister frygten for at blive smittet og derfor ikke holder afstand.

- Det er da ikke rimeligt at håndværkeren skal udsættes for fare, da beboeren stadig kan smitte, så den gælder sgu begge veje hvis det endelig er, skriver Jari og Mike P er komplet enig:

De ånder os i nakken

- Nu jeg selv håndværker, der stormer ud og ind hos hr og fru Hansen hver dag og har gjort det hele corona.

- Næ du, det er hr og fru Hansen, der er de værste.

- De står og ånder en i nakken. Istedet for holde afstand.

- Vi kommer fordi nogle har ringet, så hold de afstand eller gå væk, skriver MIke.

