VVS'ere grinede: Kunde bad dem bruge mundbind

Mundbind - eller manglende brug af mundbind - har indtil nu skabt masser af ond stemning i f.ex. butikker og offentlig transport. Nu har nationen!" fået et brev fra en kunde, der kræver at håndværkere ifører sig mundbind i hans private hjem.

- Pludselig står der 4 mand høj i min lejlighed, uden mundbind på.

- De (har fået nøgle af foreningens bestyrelse red. ) og beder om at få adgang til faldstammen og rørene, så de kan planlægge, hvordan de skal udføre deres arbejde.

Hvorfor kan jeg ikke kræve noget?

- Det er en ret utryghedsskabende situation, og de griner, da jeg beder dem om at spritte hænder og iføre sig mundbind.

- Men hvordan kan det være at jeg som beboer i en etageejendom i København kan få håndværkere på besøg, der skal udføre arbejder i min lejlighed, uden at jeg har mulighed for at kræve at de fx bærer mundbind og desinficiferer deres hænder før de kommer ind i lejligheden?

Boligens ukrænkelighed

Sådan lyder det fra AM, der har sendt et brev til nationen! om at bo i en andelslejlighed i en andelsforening, der er ved at få skiftet faldstammer og øvrige rør – og være bekymret for at bliver smittet med corona. AM har talt med andre beboere, der heller ikke mener, at deres håndværkere opfører sig helt trygt i forhold til smittespredning, men han tør ikke klage til entreprenørfirmaet eller bestyrelsen, da han frygter en ekstraregning, hvis han brokker sig.

Men det hele bliver jo nok dyrere så

Men han er alligevel nysgerrig efter at høre, hvor mange andre, der har tænkt at arbejdende håndværkere, der udfører arbejde i private boliger, kan sprede corona-smitte. Og om han er den eneste, der synes der burde være faste regler. Hans brev fortsætter derfor således:

- Jeg kan - i princippet - påkalde mig boligens ukrænkelighed.

- Men hvis jeg gør det bliver hele projektet jo forsinket/fordyret, og vi kan risikere bods-/erstatningskrav.

- Mange vil nok sige at det burde bygherre, foreningen, mig og entreprenør/håndværker kunne aftale os ud, men hvis håndværkerne ikke vil, er der ingen muligheder for at påvirke det - og slet ikke som enkelt beboer.

Har man glemt at regulere håndværk?

- Jeg har fået at vide håndværkerne vurderer - som den eneste faggruppe, lader det til - at masker indebærer for stor risiko for vand i lungerne. Men. Resten af verden bruger dem jo…....

-Det virker på mig som om man har glemt at regulere håndværk og byggeri - og i alle fald glemt at sikre beskyttelse af kunder/beboere i fælles ejendomme, skriver AM.

Man bør lave en aftale får arbejdet går i gang

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg, BFA, har i november lavet en Branchevejledning: FOREBYG SMITTE FRA CORONAVIRUS PÅ BYGGE- OG ANLÆGSPLADSER OG I PRIVATE HJEM, og i den kan man læse, at der - der, hvor der er risiko for smitte fra Corona-virus - skal gøres rent med desinficerende rengøringsmidler på arbejdsstedet og anvendes handsker samt evt. mundbind/ansigtsvisir, ligesom man skal sikre god og hyppig håndhygiejne.

Men der står ikke noget om, hvem der skal gøre rent - og hvordan den risiko skal defineres.

Der står også, at håndværkere forud fpr arbejde i private hjem bør aftale med kunden, hvilke forholdsregler, der skal tages af begge parter for at undgå smitte fra Corona-virus.

Og at den aftale skal ske inden arbejdet påbegyndes og evt. kan følges af en skriftlig information, men hvad tænker du?