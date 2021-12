William møgsyg: Lægen sagde smut

11-måneder gamle William og hans far Andreas forsøgte at få Williams læge til at se på ham. Men først skulle de vise PCR-test - og så blev de truet med politiet

- Hej.

- William, vores søn på 11 måneder, har haft svingende feber, snot næse, hoste og øjenbetændelse i 14 dage.

- (Sidste) fredag ringede vi til vagtlægen, der henviste til egen læge.

- Det gjorde vi så mandag, men … …vi blev afvist.

- De krævede at William skulle vise en negativ PCR-test.

Truede med politiet

Sådan indleder Williams far Andreas et brev til nationen! om at have en syg søn – og en læge, der åbenbart gør alt for ikke at se den syge søn.

Andreas forstod ikke kravet om PCR-test, men blev bedt om at gå. Og da han og William tirsdag vender tilbage til Naturparkens Lægehus med masser af materiale om, at læger ikke må kræve PCR-test af børn under 6 år, bliver han igen bedt om at gå. Det samme sker torsdag - efter at nationen! har spurgt lægehuset om deres PCR-politik over for små børn. Og nu truer lægen med at ringe til politiet.

Nægtede at se min søn

Andreas brev – som nationen! har bedt lægehuset om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Vi blev overfuset og bedt om at smutte, og lægen beder en af de andre om at ringe til politiet.

- Hun nægtede igen at se min søn.

- Senere torsdag besøgte vi så en anden læge, der uden at spørge ind til test af William, tog ham ind.

Den anden læge ville godt: Mellemørebetændelse

- Det viser sig, at han har mellemøresbetændelse og slim ved lungerne.

- Vi lever i et land, hvor vi betaler utroligt mange penge i SKAT som netop skal være med til at man har mulighed for at besøge en læge når man står i en kedelig situation.

- Det kan man åbenbart ikke længere, skriver Andreas, der har sendt den recept med, den anden læge udskrev efter at have set på William.

nationen! har sendt brevet til lægehuset Naturparkens Lægehus og spurgt dem, hvordan de har det med at de flere gange har smidt en syg dreng på 11 måneder ud af deres praksis. Men lægehuset svarer, at de ikke kan kommentere sagen.