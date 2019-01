William sur på McDonald’s i Kastrup: Fik ikke annulleret p-bøde som han plejer

Kl.16.49,56 lørdag eftermiddag betalte William for sit indkøb i McDonald's i Kastrup Kl. 16.50 i lørdags fik William en P-bøde ved McDonald's i Kastrup. Det synes han er for ringe

- Hej. Jeg skriver til dig i relation til din artikel af 20/5-2015: Skrev til McDonald's og fik annulleret p-bøde på 750 kroner



Har reddet mig fra én P-bøde

- Artiklen har tidligere (i august 2018) reddet mig fra en uventet McDonalds p-afgift (i Herlev), hvorfor jeg er dig taknemmelig.



- Dog har jeg i denne weekend oplevet at McDonalds åbenbart ikke længere lever op til deres pressechefs udtalelse i artiklen, hvor hun garanterer at de omdiskuterede afgifter kan annulleres.

P-bøde udskrevet kl. 16.50

Det må have stor relevans for andre læsere

Sådan skriver William P til nationen! om den dialog, han lige nu har med McDonalds om deres P-bøde-annulleringspolitik. For William mener nemlig ikke, at det kan være rigtigt, at kunder skal betale P-bøder for at parkere, mens de spiser – og han synes, at andre skal vide, at der åbenbart er forskel på om man får en P-bøde i Herlev og i Kastrup.

Hans mail fortsætter derfor således:

Man kan altid parkere 1 time gratis - med P-skive

- De har tilsyneladende skiftet politik på området, hvilket jeg tænker har stor relevans for læsere af artiklen, skriver William, og i det svar McDonalds kommunikationschef i dag har sendt til nationen!, kan man da også læse, at McDonalds-kunder ikke altid kan regne med, at deres P-bøder bliver annulleret.



Driver ikke altid selv parkeringsarealer

- Vores udtalelse er mere end tre år gammel og refererer til en specifik situation på en specifik parkeringsplads, hvor lokale forhold kan have gjort sig gældende på en konkret dag.

- I dag bliver mange af vores parkeringsarealer drevet af andre.

- I Kastrup er det eksempelvis Lufthavnen der har aftalen med p-selskabet.

Derfor kan vi ikke refundere Williams afgift

- Derfor kan vi ikke refundere Williams p-afgift.

- Man kan altid parkere en time gratis på de af vores restauranter der har p-arealer tilknyttet – også i Kastrup. Men man skal altså huske at sætte p-skiven.

- Så som udgangspunkt kan vi ikke refundere p-afgifter, selvom jeg godt kan forstå – og selv kender – ærgrelsen over en parkeringsbøde. skriver Mads Jensen, kommunikationschef, McDonald’s i Danmark.