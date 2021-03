Win-win: Østeuropæer køber hus til 250.000 kr.

Nedrivningstruede huse og mangel på arbejdskraft har betydet, at en lille vestjysk landsby har gang i et dansk/østeuropæisk eventyr

- Det er en rigtig god ide.

- De tager jo ledige jobs, fordi meget få danskere gider bo, hvor kragerne vender.

- Folk kan sælge deres huse, de bliver istandsatte og der kommer børn til byen.

- Og når de køber hus her, sender de jo ikke pengene hjem.

- Win win.

Dansk 'kongetal': Her går det godt

De yder til Danmark

Sådan skriver Pia F. i en af de 272 kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-side om de 25 østeuropæiske familier, der de seneste år har bosat sig i den lille vestjyske landsby Borris.

Mange af dem har fået hjælp af en lokal mand, der har hjulpet dem på plads - bla. med at købe huse, der har kostet fra 250.000 kr og op mod en million. Huse der ifølge borgmesteren nok ellers skulle have været revet ned.

Og Pia er langtfra den eneste, der glæder sig over at:

- De bor her.

- De yder til Danmark.

Arbejdsløse kunne jo bare flytte til Borris

- Tak, skriver Lissi F i en anden populær kommentar, og Johannes L synes at folk, der bor i Danmark, og ikke har noget arbejde, kunne blive inspireret:

- Der er jo også etnisk danske arbejdsløse. De kunne jo også bare flytte til Borris og arbejde på karosserifabrikken i stedet for ikke at lave noget.

- Men det er vist meget få mennesker i DK, uanset herkomst, som gider flytte efter arbejdet på den måde, så initiativet er spot on.

- Mere af det, tak, skriver Johannes.

Kom til Danmark og arbejd

Borris ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune, og borgmesteren siger til DR Nyheder, at de nye borgere er en gevinst for det lokale erhvervsliv og for livet i byen, og at man derfor kører en kampagne bl.a. rettet mod Østeuropa:

- Forhåbentligt kan det få flere til at synes, det er en god idé at komme til Danmark og arbejde her, siger borgmesteren til DR Nyheder, men hvad siger du?