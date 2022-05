Wørdle-koks: Farligt ord

- Det her viser, hvor følsomme vi kan være over for aktuelle begivenheder og bange for blot at tænke på tingene.

- Selv blot at nævne et ord relateret til et varmt emne var for meget for New York Times.

- Måske skulle vi være mere parat til at støde på ord, der får os til at tænke.

Svært at ændre ord

Sådan skriver Nicholas C. i en af de hundredevis af kommentarer, New York Times har fået på bl.a. Twitter for det delvist mislykkede indgreb, de lavede forleden i spillet Wørdle.

Avisen, der ejer det meget populære spil, der går ud på at gætte et ord på fem bogstaver i seks forsøg, opdagede nemlig at dagens ord mandag var 'fetus', der betyder foster på engelsk. Og det var for ømtåleligt i en tid, hvor debatten om retten til abort raser.

- Hos New York Times Games tager vi vores som et sted at underholde seriøst.

- Vi ønsker, at Wordle forbliver adskilt fra nyhederne.

Vi opdagede det i sidste uge

- Men på grund af den nuværende Wordle-teknologi kan det være svært at ændre ord, der allerede er blevet indlæst i spillet.

- Og da vi i sidste uge opdagede, at netop dette ord (foster red.) ville blive vist i dag, skiftede vi det til så mange løsere som muligt, skriver New York Times. Nogle Wørdle-spillere skulle derfor gætte ordet 'shine', mens 'fetus' stadig var løsningen hos andre - og nu hagler kritikken ned over avisen.

Lad vær med at bekymre Jer

- I kunne også bare tage stilling (til abort-spørgsmålet red.) istedet for at undskylde, skriver Knits H, og Virginia J. er enig:

- De ting I bekymrer jer om på¨New York Times er ofte spørgsmål, I ikke burde bekymre jer om, skriver hun, men hvad siger du?