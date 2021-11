Wow: Får jeg så meget mere?

Sygeplejersker og jordemødre kæmper for højere løn. Det kan pædagogmedhjælperen, der fik 21.332 udbetalt i sidste måned, godt forstå.

- Jeg arbejder som pædagogmedhjælper (uden uddannelse), på et socialt-psykologistisk bosted for udviklingshæmmede, som ejes af Københavns kommune.

- Min månedsløn 31.500 kr. + aftentillæg.

Sådan lød de første sætninger i en mail nationen! modtog onsdag, hvor den løn, de uddannede sygeplejersker og jordemødre får, endnu engang skabte overskrifter. Mange sygeplejersker søger nemlig væk fra faget - og alene i Region Hovedstaden er der pt 81 ubesatte jordemoderstillinger:

Afsenderen - som ønsker at være anonym af hensyn til sit job og chef - er ikke den eneste, der har skrevet til nationen! om lønnen i sundhedssystemet.

Men han er den eneste (!), der har kigget på sin egen lønseddel og sammenlignet med den jordemødrene får hver måned og tænkt 'det var ligegodt satans, at man ikke får mere ud af bruge tre-et-halvt på at uddanne sig'. Pædagogmedhjælperens mail fortsatte nemlig sådan her:

- Tænk at jeg tjener mere end en sygeplejerske eller en jordemor.

- Der er noget helt galt i vores samfund.

