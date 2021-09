Ydmygede FCK: Stort problem

- Så MEGA fed tifo!!!

- Flot arbejde!!!!!

En skam den ikke kom på tv

Sådan skriver Christian M. i en af de jublende kommentarer, der bliver skrevet på Nykøbings FC's fanklub 'Nordkurvens' Facebook-profil i dag. Dagen efter den historiske pokalsejr over Superligaens nummer to, topholdet FCK.

Christian M kalder sig selv en 'stolt tifo-minisponsor' og han er ikke den eneste fan, der synes, den er fed. Men der er bare et problem, for når man har lavet en fed tifo, vil man jo gerne have, at nogen ser den:

- Hvor er den fed.

Så kampen igen da jeg kom hjem - stadig ingen tifo

- (Jeg) kunne heller ikke se den fra den anden ende af tribunen.

- Men tv kunne nu godt have filmet den fede tifo, skriver Steffen D i en anden kommentar, og nationen! har været i kontakt med ledelsen i Nordkurven og fået lov til at vise billedet af tifoen, der målte 12 gange ti meter:

Den har ikke været gratis

- Den øverste del (bjørnen) var en hejsetifo og nederste del en traditionel, som blev holdt oppe af folk.

- Der ligger en masse frivillige kræfter bag!

- Det har ikke været gratis at lave, skriver Emil fra Nordkurven, der nu samler ind til den næste.

Du kan se kampen her, og i morgen - efter lodtrækningen - ved Nordkurven, hvem Nykøbing FC skal møde næste gang.