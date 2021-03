Ydmygende toiletoplevelse: Kommune beklager

Axel er 86 år og får hjælp i hjemmet. Men forleden smuttede sygeplejersken lige efter at hun havde hjulpet ham på toilettet. Da der var gået én time med at tilkalde hjælp ringede han til nationen!

- Hjælp. Det her er et nødopkald.

- Jeg sidder på mit toilet og kan ikke selv komme op og stå.

- Men når jeg trykker på det ’nødkald’ kommunen har givet mig, så sker der ikke noget.

- Jeg har siddet her i en time, og mine ben smerter.

De sender bare 'lorten' videre

Sådan lød det mandag eftermiddag kl. 15.45 i nationen!-telefonen, da Axel J. ringede. Axel ringede fordi hans nødkald til omsorgsafdelingen i Halsnæs Kommune ikke blev besvaret, og det syntes han ikke var i orden.

Han mente, at omtale i medierne måske kunne være med til sikre at han – og andre borgere, der er afhængige af hjælpe – ikke kom i samme hjælpeløse situation igen. Og han var helt med på, at nationen!-redaktionen ikke kunne rykke ud og hjælpe ham af tønden. Axel bad om at kommunen svarer offentligt på, hvor længe en borger skal sidde og vente på et toilet. Og det svar kan du læse nedenfor. Axel nødråb fortsatte nemlig således:

Ret ydmygende

- Det kan da ikke være rigtigt, at den ene såkaldte omsorgs-medarbejder sender ’opgaven’ (Axel brugte vist det meget oplagte ord ’lorten’) videre til nogle andre medarbejdere, som så ikke har tid.

- Det er altså ret ydmygende det her.

- Synes der skal noget opmærksomhed på, hvordan vi ældre bliver behandlet.

- Og på, hvor lang tid kommunen synes jeg og andre skal sidde på et toilet.

Man kan jo vælte

- Man kan jo vælte og slå sig, når man bliver træt, lød det fra Axel og Halsnæs Kommune svarer at de beklager sagen:

- Halsnæs Kommune kan bekræfte, at der har været en sag med en borger, der har ventet på toilettet i tidsrummet fra kl.15.00-15.40.

- Det beklager vi meget.

Centralen misforstod problemet

- Episoden skyldes et sammenfald af uheldige omstændigheder, hvor borgeren i første omgang tilsyneladende ikke ringer til det telefonnummer, der er aftalt med sygeplejersken.

- I stedet ringer vedkommende på vores nødnummer, og her misforstår centralen, hvad der er problemet.

Ikke tilfredsstillende

- Derfor bliver han ikke hjulpet så hurtigt, som han burde.

- Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, og derfor beklager vi også episoden, skriver Halsnæs Kommune til nationen!, men hvad tænker du?