Ydmyget af DR: Nu beklager DR-chef

- Hej.

- Jeg søgte arbejde hos DR som teamleder til DR postprodution.

- Men fik besked fra dem om, at der var præg af chatgtp.

- Jeg er ordblind og bruger den som værktøj.

- Det er meget diskriminerende, at jeg skal udelukkes på den måde.

Blinke-smiley'en

Sådan indleder AS et brev til nationen! om det afslag på et job i DRs produktionsafdeling med klipning og lyd af TV-programmer. AS har faktisk en fin karriere i film-branchen, og vil derfor gerne være anonym (nationen! kender selvfølgelig hans navn), men han synes der skal fokus på, at chatgpt er en god hjælp for ordblinde. Og vil ikke finde sig i at blive gjort til grin. Hans brev – som nationen! har bedt DR om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Den går mig på

- Jeg synes ikke. jeg skal have jobet hvis de mener jeg ikke er kvalificeret - eller ikke er den rette til jobet, selvom jeg er prisvindende producer/kreativ og har arbejdet med postproduktion i over 8 år.

- Det jeg synes, der skal sættes lys på er at jeg udstiles for at bruge chat gtp som et værktøj når jeg er ordblind.

- Hvis de kun nævnte den første sætning med jeg mangler erfaring med tv så ville jeg ikke tænke over det og gå videre med at søge.

Skriver de at jeg snyder?

- Men at skrive jeg bruger gtp med en blinke smiley, som om jeg prøver at snyde – det går mig på.

- Jeg kan ikke gøre for at jeg ordblind og bruger det kun til ansøgning, skriver AS, der synes alle med et hanicap skal have mulighed for at få et job uden at blive gjort til grin.

DRs underdirektør: Klar fejl

nationen! har spurgt DR, om de godt kan forstå AS – og om de synes ordblinde skal have chance for at arbejde i DR. Og det svarer de på sådan her:

- Det var en klar fejl, at den kommentar indgik i afslaget.

- Den var unødvendig, og der var bestemt ingen onde hensigter bag ved.

- Det har vi også efterfølgende beklaget over for vedkommende.

Flere medarbejdere er udfordret

- Ordblindhed er bestemt ingen hindring for ansættelse her i DR Medieproduktion. Tværtimod er vi en meget mangfoldig arbejdsplads, hvor vi har flere medarbejder ansat, som er udfordret på forskelligvis.

- Det forhindrer dem på ingen måde i at levere arbejde af høj kvalitet, skriver underdirektøren i DR Medieproduktion, men hvad tænker du?

