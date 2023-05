Ydmyget af DSB: Skrid Stig

- Hej.

- Her til morgen blev jeg helt uretmæssigt smidt ud af toget på Helsingør station.

- Jeg skulle med toget kl. 07.03, og da jeg kom til stationen 5-6 minutter før afgang går jeg de ca. 150 meter ud mod enden af perronen og tilbage igen, for at få lidt ekstra motion.

- Dette logges af min GPS.

Kører ikke før du er ude

Sådan indleder Stig R. et brev til nationen! om at være fast 1. klasse-kunde på Kystbanen og pludselig blive smidt af toget. For mens Stig – efter den GPS-loggede gåtur på perronen - sidder og venter i kupeen på at toget skal sætte i gang, bliver han opsøgt af togføreren, der beder ham forlade toget. Hans brev – som nationen! har bedt DSB om at kommentere – fortsætter nemlig således:

- Togføreren beder mig forlade toget, da lokomotivføreren har set mig gå over sporet (skinnerne).

- Jeg får samtidig beskeden, at toget ikke kører før jeg har forladt det.

Krænket og ydmyget

- Jeg føler mig krænket og ydmyget over at blive beskyldt - i de andre passagerers nærvær - for noget jeg ikke har gjort.

- Jeg forsøger også at vise mine GPS data for den togfører der smider af toget, men han gider ikke gøre sig den ulejlighed at kigge på den, skriver Stig der har klaget via DSBs formular-system, der er 21 dage om at svare. Det synes han ikke er godt nok, og han kræver en personlig undskyldning fra den lokofører, der fik ham smidt af toget - eller DSBs beviser.

Vil DSB sige undskyld?

nationen! har spurgt DSB, hvor ofte de smider folk af toget, fordi de har gået på sporene? Og hvorfor de ikke stoler på en kunde, som de anklager for at have gået på sporene – nu hvor han kan bevise at han ikke har gjort det? Og om de er enige i, at lokoføreren skal sige undskyld? Og det svarer DSB på sådan her:

Undskyldning givet - han havde billet

- Vi har givet kunden en undskyldning, fordi vores normale procedure ikke blev fulgt.

- Når man har en gyldig billet, så skal man også have adgang til toget.

- Helt generelt vil jeg gerne understrege, at det både er livsfarligt og ulovligt at gå over sporene, og den normale procedure er, at vi anmelder personer der gør det til politiet, skriver statsbanerne, men hvad tænker du?